Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

Las víctimas señalan detenciones arbitrarias, revisiones sin justificación y exigencias de dinero en zonas sin cámaras

Al menos 10 elementos fueron
Al menos 10 elementos fueron detenidos. Crédito: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) suspendió a diez integrantes de la Policía de Investigación después de que salieran a la luz denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad en tramos de la carretera México-Pachuca.

La institución confirmó la medida y anunció la apertura de una investigación de oficio, que quedó a cargo de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.|

Investigación y remoción de agentes

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Según detalló la Fiscalía Edoméx, los elementos separados de sus funciones corresponden a la Región de Tecámac y zonas aledañas, donde automovilistas y usuarios cotidianos de la vía han denunciado abusos de autoridad y extorsiones.

Entre los funcionarios investigados figuran un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, quienes fueron concentrados en las oficinas centrales a la espera de la resolución sobre su posible responsabilidad en conductas delictivas.

Según testimonios y videos en redes sociales, los agentes habrían incurrido en detenciones arbitrarias, revisiones sin justificación y solicitudes de dinero a cambio de no presentar cargos penales.

La institución subrayó que las pesquisas también contemplan la posible participación de personas ajenas a la corporación, sin precisar si se indagan vínculos con grupos criminales de la región.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias si ha sido víctima o testigo de estos actos, a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea 800 7028770 y la aplicación gratuita FGJEdomex para teléfonos inteligentes.

Testimonios, patrón de conducta y consecuencias personales

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca Crédito: (Autoboutique 1/4 de milla/FB)

Los testimonios apuntan a un patrón de abuso por parte de agentes ministeriales en tramos de la carretera México-Pachuca, principalmente en Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

Ciudadanos denunciaron haber sido detenidos en zonas sin cámaras de vigilancia y sometidos a revisiones arbitrarias.

Uno de los afectados relató que, tras evadir una detención en un tramo federal cercano a los límites con Hidalgo, su vehículo fue perseguido varios kilómetros fuera de la jurisdicción mexiquense. Esta persona declaró que ya había sido víctima de hostigamiento en otras ocasiones, incluidas revisiones a su celular en puntos comerciales y paradas reiteradas en la misma zona.

La situación lo llevó a vender su camioneta a un precio muy inferior al de mercado con el propósito de evitar nuevos encuentros y proteger a su familia. “Ya no puedo ni pasar por ahí ni ir al banco en Tecámac; diario están en esa área”, expresó.

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca y tratan de perseguir a automovilista Crédito: (News zumpanguito y tizayork/FB)

En otro caso, un amigo del denunciante fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía tras haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por supuestas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE), con la amenaza de ser consignado por el delito de ataques a las vías de comunicación. A este último se le exigió una suma de 45 mil pesos para evitar la denuncia, además de recibir advertencias sobre la posible siembra de droga.

Las denuncias señalan que estos actos se repiten en varios municipios del Valle de México, especialmente en zonas de alta circulación donde no existen cámaras de seguridad.

Las publicaciones y videos que circularon en redes sociales, provenientes de páginas como “Autoboutique 1/4 de milla/FB” y “News zumpanguito y tizayork/FB”, han contribuido a visibilizar el caso y a que más ciudadanos reporten situaciones similares en la zona.

