“Registro exitoso”: qué hacer recibes el mensaje de que alguien usó tu CURP para vincular otro celular

El registro de líneas móviles con CURP enciende alertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México, una medida que busca frenar el fraude y el uso del anonimato en delitos.

Sin embargo, dicho trámite ha provocado preocupación entre los usuarios debido a la posible vulnerabilidad e incremento del riesgo de la suplantación de identidad el cual radica en que terceros pueden utilizar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cualquier persona para asociarla a líneas de teléfono ajenas.

El escenario, que ya ha generado reportes de usuarios con notificaciones de “registro exitoso” sin su consentimiento, se complica por la falta de protocolos claros de prevención por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Las operadoras tienen la obligación de comprobar que los documentos coincidan con el verdadero titular, pero los procedimientos actuales no resultan infalibles y, en medio de la implementación, es posible encontrar irregularidades.

Las compañías liberarán portales y controles para revisar movimientos inesperados y tomar medidas rápidas contra fraudes de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal que indica que tu CURP podría haber sido vinculada a otro celular

Frente a esto, Telcel lanzará el 7 de febrero de 2026 un Portal de Consulta que permitirá a los usuarios saber si su número fue registrado y con qué datos.

Se espera que otras empresas adopten plataformas similares mientras que algunas compañías ya reforzaron los controles de verificación con selfies, códigos QR únicos, reconocimiento facial o exigencia de acceso físico al dispositivo, medidas que pueden reducir pero no eliminan el riesgo completamente.

La primera señal de alerta aparece cuando un usuario recibe un mensaje de activación o registro que no gestionó. Ante esa situación, ambos medios recomiendan actuar de inmediato y seguir un procedimiento que inicia con contactar a la compañía telefónica, revisar si la CURP está vinculada a alguna línea activa y, en caso necesario, acudir a un centro de atención con identificación oficial o CURP para solicitar aclaraciones y correcciones.

El trámite de registro se realiza de modo presencial o en línea, siempre a través de la propia compañía telefónica, y revertir un registro indebido es posible si se detecta a tiempo.

La respuesta rápida ante avisos extraños puede evitar que tu identidad quede vinculada a números desconocidos por error o fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante mientras la CRT no establezca protocolos estrictos de verificación, la exposición al robo de identidad continuará siendo un peligro latente para millones de usuarios en el país.

La vulnerabilidad persiste porque, si el titular no realiza el registro, cualquier persona con la CURP puede hacerlo en su lugar.

Ese escenario refuerza la necesidad de estar atentos a las notificaciones inesperadas y utilizar a la brevedad las herramientas y mecanismos de consulta que las empresas liberen en las próximas semanas.