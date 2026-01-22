México

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro fue considerada en nueve categorías, pero no a Mejor Director

Guardar
(Infobae México: Jovani Pérez)
(Infobae México: Jovani Pérez)

El 22 de enero se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026 y, una vez más, destacó el talento mexicano.

A continuación, te contamos quiénes son los artistas mexicanos que competirán por la estatuilla dorada en la edición 98, con qué proyecto y quiénes son sus contrincantes.

Guillermo del Toro arrasa con
Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

¿Quiénes son los artistas mexicanos nominados al Oscar 2026?

Guillermo del Toro

Entre los nominados resalta Frankenstein, película del afamado cineasta tapatío, Guillermo del Toro,

La cinta obtuvo nueve nominaciones, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. Sin embargo, no fue considerado en la categoría a Mejor Director, donde es considerado como un referente a nivel internacional.

Cruz tiene ya varios años
Cruz tiene ya varios años radicado en Canadá enfocado en la animación 3D (Cortesía Cruz Contreras)

Cruz Contreras

El trabajo mexicano también tiene presencia en la animación. Y es que un proyecto donde participó el animador guerrerense fue nominado en las categorías Largometraje de Animación o Mejor Película Animada: Las Guerreras KPop o Kpop Demon Hunters.

La cinta compite contra Arco, Zootopia 2, Little Amélie or The Character of Rain y Elio. Además, fue considerada en Canción Original con Golden.

“Ya me cayó el 20... Equipo de Imageworks, equipo de CFX, se logró”, escribió en Instagram.

(IG: @ivelangas)
(IG: @ivelangas)

Ivel Hernández

En el apartado Mejores Efectos Visuales destaca Avatar: Fire and Ash, una película en donde participó la animadora mexicana.

“Estamos nominados a los mejores efectos visuales en los Oscar. Felicidades a todos mis colegas”, escribió en Instagram.

Jacob Elordi fue nominado a
Jacob Elordi fue nominado a "Mejor Actor de Reparto" por su participación en Frankenstein. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Contra qué películas compite ‘Frankenstein’?

Las nominaciones de Frankenstein abarcan nueve categorías, según el recuento oficial:

  • Mejor Película
  • Mejor Guion Adaptado
  • Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)
  • Mejor Diseño de Vestuario
  • Mejor Maquillaje y Peinado
  • Mejor Banda Sonora Original
  • Mejor Fotografía
  • Mejor Diseño de Producción
  • Mejor Sonido.

Esta amplitud de reconocimientos posiciona a la cinta dentro de las favoritas del año y confirma la vigencia del género fantástico en los premios de la Academia.

En la categoría de Mejor Película, comparte nominación con producciones como Bugonia, Hamnet, F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de tren.

En Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora Original, se enfrenta a títulos como Marty Supremo y Pecadores.

Ken Woroner/Netflix © 2025.
Ken Woroner/Netflix © 2025.

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de premiación?

La 98 edición se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La transmisión en vivo estará disponible en México, pero hasta el momento se desconoce el canal y horario.

Temas Relacionados

Premios Oscar 2026Guillermo del ToroCruz ContrerasIvel HernándezFrankensteinGuerreras KpopAvatarmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Programas del Bienestar 2026: qué iniciativas abren registros en febrero, cuánto dan y cómo inscribirse

Las políticas seguirán abriendo postulaciones a lo largo del año

Programas del Bienestar 2026: qué

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado señaló que a las 11 de la mañana ya no existían bloqueos y que las autoridades se encargaron de disiparlos

Captura de “El Bótox” provocó

De Michoacán a la CDMX: así trasladaron a “El Botox”, líder criminal de Los Blancos de Troya

Luego de su arresto, las autoridades compartieron detalles sobre el operativo realizado la madrugada del 22 de enero

De Michoacán a la CDMX:

Harry Styles anuncia conciertos en México: fechas, sede, preventa y detalles de su gira 2026

El cantante británico confirmó shows en tierra azteca

Harry Styles anuncia conciertos en

Zona naranja de BTS en México 2026, la más codiciada para los conciertos en CDMX

Tras el anuncio de uno de los espectáculos más esperados del año, los fanáticos ya esperan para comprar boletos en la mejor zona

Zona naranja de BTS en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captura de “El Bótox” provocó

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

Localizan octava fosa clandestina en el ejido Miguel Alemán, Baja California, suman 18 cuerpos encontrados

Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles anuncia conciertos en

Harry Styles anuncia conciertos en México: fechas, sede, preventa y detalles de su gira 2026

Zona naranja de BTS en México 2026, la más codiciada para los conciertos en CDMX

Guía para Armys: cómo comprar boletos de BTS y qué hacer si hay problemas, según Profeco

BTS en México: los mejores memes que dejó la publicación de precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP

Top 5 cartelera de teatro en la CDMX para disfrutar el fin de semana del 22 al 25 de enero

DEPORTES

Felipe Baloy asegura que murió

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”

Del futbol profesional a la talacha: Oribe Peralta es presentado por Chivas Impulsora

Martinoli se burla del América por su mal paso en el Clausura 2026: “Primero que meta un pinche gol”

Los futbolistas con mayor presencia en el proceso actual de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Luis Tejada Jr recuerda la chilena de su padre contra México y dice que es mejor a la de Raúl Jiménez