Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

El 22 de enero se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026 y, una vez más, destacó el talento mexicano.
A continuación, te contamos quiénes son los artistas mexicanos que competirán por la estatuilla dorada en la edición 98, con qué proyecto y quiénes son sus contrincantes.
¿Quiénes son los artistas mexicanos nominados al Oscar 2026?
Guillermo del Toro
Entre los nominados resalta Frankenstein, película del afamado cineasta tapatío, Guillermo del Toro,
La cinta obtuvo nueve nominaciones, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. Sin embargo, no fue considerado en la categoría a Mejor Director, donde es considerado como un referente a nivel internacional.
Cruz Contreras
El trabajo mexicano también tiene presencia en la animación. Y es que un proyecto donde participó el animador guerrerense fue nominado en las categorías Largometraje de Animación o Mejor Película Animada: Las Guerreras KPop o Kpop Demon Hunters.
La cinta compite contra Arco, Zootopia 2, Little Amélie or The Character of Rain y Elio. Además, fue considerada en Canción Original con Golden.
“Ya me cayó el 20... Equipo de Imageworks, equipo de CFX, se logró”, escribió en Instagram.
Ivel Hernández
En el apartado Mejores Efectos Visuales destaca Avatar: Fire and Ash, una película en donde participó la animadora mexicana.
“Estamos nominados a los mejores efectos visuales en los Oscar. Felicidades a todos mis colegas”, escribió en Instagram.
¿Contra qué películas compite ‘Frankenstein’?
Las nominaciones de Frankenstein abarcan nueve categorías, según el recuento oficial:
- Mejor Película
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejor Banda Sonora Original
- Mejor Fotografía
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Sonido.
Esta amplitud de reconocimientos posiciona a la cinta dentro de las favoritas del año y confirma la vigencia del género fantástico en los premios de la Academia.
En la categoría de Mejor Película, comparte nominación con producciones como Bugonia, Hamnet, F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de tren.
En Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora Original, se enfrenta a títulos como Marty Supremo y Pecadores.
¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de premiación?
La 98 edición se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
La transmisión en vivo estará disponible en México, pero hasta el momento se desconoce el canal y horario.