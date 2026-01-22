OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

La banda vendrá próximamente a México (Jovani Pérez/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha generado altas expectativas y preocupación entre los fans por las posibles variaciones de precios, conocidas como tarifas dinámicas.

Sin embargo, OCESA acaba de confirmar que los precios para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ estarán fijos y no cambiarán durante la preventa ni en la venta general, brindando certidumbre a la comunidad ARMY.

ARMYs y la preocupación por cambios de precios

Durante las últimas semanas, la comunidad ARMY manifestó su inquietud ante la posibilidad de que los precios de los boletos subieran durante la fila virtual o al momento de pagar, como ha ocurrido en otros eventos.

La boletera anunció los precios anticipados tras las exigencias de las armys (Jovani Pérez/Infobae)

En redes sociales, miles de fans exigieron transparencia y precios claros desde el inicio, solicitando a las boleteras evitar el uso de tarifas dinámicas que encarecen la experiencia y dificultan la planeación para quienes desean asistir.

La postura de Profeco ante las tarifas dinámicas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también abordó el tema y en entrevista con Infobae recordó a las empresas que deben informar y respetar los precios ofrecidos al consumidor, así como los cargos y condiciones, tal como lo establece la Ley.

Profeco exhortó a las boleteras y promotoras de BTS a garantizar información veraz y evitar prácticas abusivas, además de habilitar canales para recibir denuncias en caso de cambios injustificados en los precios.

La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

OCESA confirma: no habrá tarifas dinámicas para BTS en México

En su cuenta oficial de Instagram, OCESA publicó este 22 de enero un mensaje contundente respecto a los precios:

“Los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general".

OCESA detalló que los costos han sido fijados para la gira y que todos los cargos se aplicarán al momento de la compra.

Además, aclaró que los boletos VIP tendrán un precio máximo y que únicamente se sumará un cargo adicional de $50 MXN por procesamiento de orden.

La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

Precios oficiales para los conciertos de BTS en CDMX

OCESA informó los siguientes rangos para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México (con cargos incluidos):

mil 767 pesos

2 mil 840 pesos

4 mil 476 pesos

4 mil 948 pesos

8 mil 010 pesos

8 mil 482 pesos

8 mil 953 pesos

13 mil 330 pesos

Boletos VIP: precio máximo de 17 mil 782 pesos

A estos precios se suma un cargo de 50 pesos por procesamiento de orden.

Así es la distribución oficial para ver a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. (Ticketmaster)

OCESA advierte que los boletos están sujetos a disponibilidad y que todos los cargos serán aplicados al momento de la compra.

La decisión de fijar los precios y anunciarlo públicamente representa una respuesta directa a las demandas de transparencia de la ARMY y un paso firme hacia una experiencia de compra más justa y clara para los fans de BTS en México.