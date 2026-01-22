México

Línea 7 del Metro CDMX: denuncian a policías que retiraron a perrito herido en la estación Barranca del Muerto

Usuarios en redes sociales lamentaron que personal del STC Metro no auxiliaran al perro que presentaba lesiones

Guardar
Captan momento en que desalojan
Captan momento en que desalojan a un perrito de la Línea 7 (X/ @MetroViralMx)

A través de redes sociales se viralizó un video que mostró cómo un perrito ingresó a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), pero posteriormente fue desalojado pese a estar lesionado. El incidente ocurrió en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7.

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, un perro abordó un convoy en la Línea 7 y llegó hasta la terminal Barranca del Muerto. Se desconoce cómo es que el animal viajó, pero el video mostró que el lomito presentaba lesiones en una de sus patas, por lo que estaba asustado.

Cuando ingresó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para auxiliar al perro, en lugar de resguardarlo para canalizarlo al Centro de Transferencia Canina, el animal terminó afuera de las instalaciones del Metro CDMX.

¿Qué dijo el STC Metro del desalojo de un perro en la Línea 7?

En redes sociales se viralizó un video que mostró cómo policías del Metro CDMX retiraron a un perrito de las instalaciones pese a estar lesionado. Crédito:X/ @MetroViralMx

Esta situación causó una serie de críticas por la manera en la que actuó el personal de seguridad del Metro CDMX, ya que el animal fue visto al exterior de las instalaciones del STC, lo que generó en redes sociales una búsqueda del animal para ayudarlo.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha compartido alguna postura al respecto. Y es que, los internautas cuestionaron la razón por la cual no fue canalizado al Centro de Transferencia Canina, pues cada que rescatan a un perrito es auxiliado por el personal autorizado.

¿Qué es el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX?

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la Ciudad de México es un albergue dedicado al rescate, cuidado y adopción de perros encontrados en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Fue inaugurado el 18 de julio de 2017 y brinda atención médico-veterinaria a los animales rescatados, muchos de los cuales presentan lesiones por contacto con equipos electrificados en las vías.

Reportan que un perrito fue
Reportan que un perrito fue desalojado en la Línea 7 del Metro CDMX (Captura X)

El CTC opera principalmente con donaciones y no cuenta con un presupuesto fijo para su funcionamiento. Las personas interesadas pueden apoyar con alimento, correas, platos, productos de limpieza, juguetes, cobijas, suéteres, calcetines de bebé y materiales de curación.

El proceso de adopción incluye llenar un formato disponible en la página oficial, presentar identificación y comprobante de domicilio, y permitir una visita domiciliaria previa a la entrega del perro. Los animales son entregados bañados, esterilizados y desparasitados.

El CTC se ubica en Avenida de las Culturas S/N, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, Línea 6. Atiende de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Temas Relacionados

Metro CDMXLínea 7perrosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Julián Quiñones supera a Benzema con doblete y se acerca a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

Con dos anotaciones determinantes ante el Al Ittihad, el mexicano suma quince goles en la temporada y se posiciona como el principal contendiente de Cristiano

Julián Quiñones supera a Benzema

Tras 30 años de Ventaneando, Pati Chapoy anuncia larga ausencia del programa: “Me espera una maleta”

La líder del emblemático programa de TV Azteca y su equipo están festejando tres décadas al aire, y para descansar de la demandante labor periodística, Pati anunció un misterioso viaje

Tras 30 años de Ventaneando,

Por motivos de seguridad, la Suprema Corte compra camionetas blindadas para los ministros

Una norma interna obliga a evaluar los riesgos y asegurar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades

Por motivos de seguridad, la

Por qué los adolescentes en México pasan tanto tiempo en el celular

Muchas familias pueden sentirse preocupadas porque los más jóvenes dediquen gran parte del día a una sola actividad

Por qué los adolescentes en

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago de 6 mil 400 pesos de este mes de enero

Los pagos son realizados de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada adulto mayor de 65 años y más

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dónde operan Los Blancos de

Dónde operan Los Blancos de Troya, célula que implementaba minas terrestres y drones para cuidar a “El Botox”

Caen cuatro miembros de la Unión Tepito tras cateos en tres alcaldías de CDMX

Grecia Quiroz pide a García Harfuch la captura del hombre que ordenó matar a Carlos Manzo, tras detención del “Botox”

Por qué acabó la alianza entre Los Blancos de Troya y El Abuelo Farías, señalados como extorsionadores en Michoacán

Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

ENTRETENIMIENTO

Tras 30 años de Ventaneando,

Tras 30 años de Ventaneando, Pati Chapoy anuncia larga ausencia del programa: “Me espera una maleta”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México

Gustavo Adolfo Infante está dispuesto a subir al ring con Alfredo Adame o Sergio Mayer por 700 mil pesos

Dónde y cómo ver los Premios Oscar 2026 en México: estos serán los horarios y las alternativas

Así sería el escenario de Harry Styles para sus conciertos en CDMX

DEPORTES

Julián Quiñones supera a Benzema

Julián Quiñones supera a Benzema con doblete y se acerca a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

Por qué Miguel Borja no será jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá