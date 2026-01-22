Línea 7 del Metro CDMX: denuncian a policías que retiraron a perrito herido en la estación Barranca del Muerto

Captan momento en que desalojan a un perrito de la Línea 7 (X/ @MetroViralMx)

A través de redes sociales se viralizó un video que mostró cómo un perrito ingresó a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), pero posteriormente fue desalojado pese a estar lesionado. El incidente ocurrió en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7.

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, un perro abordó un convoy en la Línea 7 y llegó hasta la terminal Barranca del Muerto. Se desconoce cómo es que el animal viajó, pero el video mostró que el lomito presentaba lesiones en una de sus patas, por lo que estaba asustado.

Cuando ingresó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para auxiliar al perro, en lugar de resguardarlo para canalizarlo al Centro de Transferencia Canina, el animal terminó afuera de las instalaciones del Metro CDMX.

¿Qué dijo el STC Metro del desalojo de un perro en la Línea 7?

En redes sociales se viralizó un video que mostró cómo policías del Metro CDMX retiraron a un perrito de las instalaciones pese a estar lesionado. Crédito:X/ @MetroViralMx

Esta situación causó una serie de críticas por la manera en la que actuó el personal de seguridad del Metro CDMX, ya que el animal fue visto al exterior de las instalaciones del STC, lo que generó en redes sociales una búsqueda del animal para ayudarlo.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha compartido alguna postura al respecto. Y es que, los internautas cuestionaron la razón por la cual no fue canalizado al Centro de Transferencia Canina, pues cada que rescatan a un perrito es auxiliado por el personal autorizado.

¿Qué es el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX?

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la Ciudad de México es un albergue dedicado al rescate, cuidado y adopción de perros encontrados en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Fue inaugurado el 18 de julio de 2017 y brinda atención médico-veterinaria a los animales rescatados, muchos de los cuales presentan lesiones por contacto con equipos electrificados en las vías.

Reportan que un perrito fue desalojado en la Línea 7 del Metro CDMX (Captura X)

El CTC opera principalmente con donaciones y no cuenta con un presupuesto fijo para su funcionamiento. Las personas interesadas pueden apoyar con alimento, correas, platos, productos de limpieza, juguetes, cobijas, suéteres, calcetines de bebé y materiales de curación.

El proceso de adopción incluye llenar un formato disponible en la página oficial, presentar identificación y comprobante de domicilio, y permitir una visita domiciliaria previa a la entrega del perro. Los animales son entregados bañados, esterilizados y desparasitados.

El CTC se ubica en Avenida de las Culturas S/N, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, Línea 6. Atiende de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.