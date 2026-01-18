México

Detuvieron en Sinaloa a Iván Valerio, alias “El Mantecas”, objetivo prioritario ligado al Cártel de Sinaloa

La detención, confirmada por Infobae México, habría derivado de los operativos de las fuerzas armadas realizados en Mocorito

El Mantecas, detenido este 18
El Mantecas, detenido este 18 de enero de 2026. Crédito: Especial

Este domingo 18 de enero de 2026 fue detenido Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, señalado como presunto objetivo prioritario en la región que estaría ligado al Cártel de Sinaloa.

La detención de “El Mantecas” ocurrió durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el poblado de La Noria, Mocorito.

Infobae México confirmó mediante el Registro Nacional de Detenciones (RND) que Iván Valerio fue arrestado, sin embargo, en la ficha no se detalla el sitio del aseguramiento.

Registros periodísticos de El Universal, indican que “El Mantecas” estuvo involucrado en investigaciones militares, las cuales saltaron a la luz cuando fueron expuestos los documentos de Guacamaya leaks.

Hasta el momento las autoridades no han informado detalles sobre el operativo militar que resultó en el aseguramiento del hombre señalado como objetivo prioritario en la región.

Operativo en La Noria, Mocorito

Medios locales reportaron este domingo 18 de enero que un helicóptero artillado y tropas del Ejército Mexicano (Defensa), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Marina (Semar), realizaron un operativo durante la madrugada en los poblados de La Noria de Abajo y La Noria de Arriba, en Mocorito, Sinaloa.

Ríodoce informó desde temprana hora que el despliegue comenzó poco antes de las 4:30 de la mañana, cuando las fuerzas federales habrían arribaron a la zona a través del Camino Real, cerca de la Noria de Arriba.

De acuerdo con estos reportes, los efectivos se movilizaron tanto por tierra como por aire, y se registró un enfrentamiento armado en el que se utilizó fuego desde el helicóptero para repeler a presuntos integrantes de un grupo criminal.

Tras los hechos, comenzaron rumores de que habría sido detenido un hombre llamado Iván Valerio, alias “El Mantecas”, quien sería un objetivo prioritario para las fuerzas federales.

Ficha de detención de "El
Ficha de detención de "El Mantecas". Crédito: RND

Infobae México obtuvo el nombre del presunto señalado, y luego de verificar en el RND, confirmó que Iván Valerio Sainz Salazar fue detenido este 18 de enero a las 6:30am.

La ficha con la que se confirma la detención de “El Mantecas”, está firmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encabezada por Omar García Harfuch.

“El Mantecas” en los Guacamaya Leaks

Un informe filtrado en los Guacamaya Leaks, identificado como, “Caso Zarigüeya”, señala a Iván Valerio Sainz Salazar como operador del Cártel de Sinaloa y enlace directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito.

El documento señala que Valerio mantenía contacto cercano con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En los informes se detalla que “El Mantecas” tenía un contacto directo “al lado de Cristóbal Castañeda Camarillo”, quien fue secretario de Seguridad Pública tanto en el gobierno de Quirino Ordaz como en los primeros años de la administración de Rubén Rocha Moya y actualmente funge como Secretario de Seguridad del Edomex.

El Caso Zarigüeya recoge comunicaciones intervenidas en las que Valerio Sainz advierte sobre movimientos y estrategias del cártel en respuesta a operativos de seguridad.

Qué son los Guacamaya

Guacamaya es un colectivo de hackers que han filtrado grandes volúmenes de documentos confidenciales obtenidos de instituciones gubernamentales y fuerzas armadas en América Latina.

Sus acciones han revelado información sobre operaciones de seguridad, vínculos entre autoridades y grupos criminales, así como casos de corrupción.

El grupo se caracteriza por divulgar estos archivos a través de plataformas digitales, facilitando el acceso a periodistas, organizaciones civiles y la opinión pública.

