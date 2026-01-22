Fiscalías deberán investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres

La Secretaría de las Mujeres busca homologar el protocolo con perspectiva de género en las fiscalías del país, así como la investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio desde el primer momento.

El compromiso de la Secretaría de las Mujeres, bajo la dirección de Citlalli Hernández Mora, marca un nuevo rumbo en la lucha contra la impunidad en los crímenes de género. La iniciativa, impulsada a nivel nacional, establece que las fiscalías de todo el país investiguen como feminicidio cada muerte violenta de mujeres desde el primer momento, garantizando así el acceso efectivo a la justicia.

Nuevas reglas para las fiscalías especializadas

La estrategia federal exige que las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) adopten procedimientos homogéneos y cuenten con personal especializado en perspectiva de género.

Según la Secretaría, la capacitación en esta metodología resulta fundamental para visibilizar las desigualdades y atender los delitos contra mujeres y niñas con mayor rigor.

El objetivo es consolidar, durante el actual sexenio, acuerdos entre la Secretaría de las Mujeres y las fiscalías del país, para que todas operen bajo los mismos estándares y se garantice la protección jurídica a las víctimas. El seguimiento de estos convenios se realiza a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Feminicidio como línea de investigación inicial

Uno de los principales cambios consiste en que toda muerte violenta de mujeres será abordada desde el inicio como posible feminicidio, según lo establecido en los convenios promovidos por la Secretaría de las Mujeres. Esta directriz pretende cerrar la puerta a la impunidad y evitar que crímenes de género sean minimizados o clasificados erróneamente.

Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”, protesta realizada tras el robo de una cruz de dos metros en el memorial para víctimas de violencia feminicida y de género. A su vez, colocaron dos nuevas leyendas “Jardín de Memoria” y “No Estamos Todas” a fin de reparar los daños causado a la galería al aire libre que la glorieta alberga. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Aunque la Secretaría de las Mujeres no investiga directamente los delitos, su función es diseñar políticas públicas, promover el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad. Por eso, la colaboración con las fiscalías resulta esencial para transformar el sistema de procuración de justicia y garantizar respuestas institucionales eficaces.

Acompañamiento y protección para las víctimas

La presencia de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres en las fiscalías refuerza este enfoque, ya que permite que las víctimas cuenten con acompañamiento especializado durante el proceso legal. Así, quienes lo necesiten podrán acceder a medidas de protección en el momento oportuno, así lo dio a conocer la secretaría.

La Secretaría también impulsa reformas en los congresos locales para fortalecer los derechos legales de las mujeres y supervisa el trabajo ministerial para asegurar que cada caso sea tratado con la debida perspectiva de género.

De esta manera, la Secretaría busca crear un ambiente de confianza para que las mexicanas puedan denunciar hechos de violencia, con la certeza de recibir apoyo institucional, en línea con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar los derechos de las mujeres en el centro de la política nacional.

Claves de la estrategia conjunta ante la violencia contra las mujeres en México

Toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio desde el primer aviso.

Las fiscalías estatales deberán operar bajo estándares homogéneos y con personal capacitado en perspectiva de género.

La Secretaría de las Mujeres impulsa alianzas y reformas para reforzar la protección y el acceso a la justicia para mujeres y niñas.

La colaboración con la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres garantiza acompañamiento y protección a las víctimas.

El compromiso institucional responde a la instrucción de Claudia Sheinbaum Pardo de priorizar los derechos de las mujeres en la vida pública de México.