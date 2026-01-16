El inicio de 2026 marca un repunte de la violencia contra mujeres en México: se reportan 31 asesinatos en 19 estados

Idanelli necesitará atención médica, debido a que fue víctima de violencia ácida perpetrada por su esposo. (_ElenaRios)

En los primeros 15 días de 2026 ha sido tangible el incremento de violencia contra las mujeres en México, distintas organizaciones se han pronunciado por los recientes casos, en los que la consigna de justicia continúa persiguiendo a la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha prometido hacerle frente a esta problemática que acecha a las mexicanas.

En 19 estados se ha registrado la muerte violenta de al menos una mujer

El inicio de enero no trajo un panorama diferente para las mujeres de este país, en un monitoreo de medios locales y nacionales realizado por Infobae México se detectaron 31 asesinatos violentos en al menos 19 entidades, la situación se agrava debido a que la forma prevalece, con arma de fuego u “otra forma”, la cual en algunos casos implica técnicas de asfixia aplicadas a la víctima.

Los estados que han registrado al menos un asesinato de una mujer, el cual puede contemplar feminicidio u homicidio doloso, son:

Campeche

Nuevo León

Oaxaca

Chiapas

Querétaro

Puebla

Tamaulipas

Durango

Sonora

Sinaloa

Guerrero

Baja California

Guanajuato

Hidalgo

La Red Nacional de Refugios siguió trabajando en 2025 pese a la incertidumbre presupuestaria, piden garantías en 2026 por parte del gobierno de Sheinbaum. Crédito: RNR

Morelos, Tabasco y el Estado de México encabezan el registro

En Morelos, cuatro municipios han registrado al menos un caso:

Cuernavaca : el 11 de enero, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años en la colonia Lázaro Cárdenas. La víctima presentaba huellas de violencia, reportes indican que habría sido arrojada desde un vehículo, vecinos alertaron sobre la situación, sin que se identificara en el momento.

Emiliano Zapata : el 10 de enero, una mujer perdió la vida tras ser atacada a tiros por un sicario que se desplazaba en motocicleta. El crimen ocurrió en la colonia Tres de Mayo, sumando un nuevo caso de feminicidio en la entidad.

Cuautla : el 9 de enero se localizó el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia en el fondo de una barranca en la colonia Paraíso. El hallazgo fue realizado por residentes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Yautepec: el 8 de enero, Catalina “N” fue víctima de un ataque armado al salir de su domicilio. La mujer resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En Tabasco el registro vuelve tangible la preocupación sobre la violencia de las mujeres debido a que los casos comenzaron a presentarse desde el 1 de enero:

Comalcalco: el 13 de enero, Alejandra “N”, de 30 años, fue perseguida por dos sujetos armados mientras viajaba en motocicleta en la ranchería Cocohital, los presuntos agresores dispararon en su contra, por lo que la víctima perdió la vida en el lugar.

Macuspana: el 11 de enero, Karla Cristell “N” fue asesinada a balazos en el interior de un domicilio en la colonia El Castaño.

Jonuta: el 2 de enero, el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado en un barranco en la ranchería Monte Grande.

Nacajuca: el 1 de enero, se halló el cuerpo de una mujer con signos de violencia sobre la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez.

Los escritos plasmados en el Jardín de Memoria incluyen textos de mujeres activistas, sobrevivientes y defensoras de Derechos Humanos. Crédito: Infobae México - Jaqueline Viedma

Mientras tanto, en el Estado de México, un doble feminicidio ha conmocionado al país, por la saña y la presencia de infancias en el domicilio donde fue cometido el crimen:

Cuautitlán : el 13 de enero de 2026, una mujer de la tercera edad y su hija de 45 años fueron halladas sin vida dentro de una vivienda, el caso causó mayor alerta debido a que el presunto asesino habría sustraído a una niña de tres años, mientras que un niño, sobreviviente, fue encerrado en el baño. En las últimas horas de este 15 de enero se dio a conocer que la niña fue localizada con vida.

Ocoyoacac : Dafne Evelin “N”, de 24 años, fue reportada como desaparecida el 29 de diciembre de 2025 tras avisar que se reuniría con su ex pareja en La Marquesa, Estado de México. 11 días después, brigadas de búsqueda localizaron su cuerpo sin vida entre la vegetación de la zona. No hay detenidos y la Fiscalía investiga el caso como feminicidio.

Zumpango: Anaís “N” fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025 cerca del Mercado del Centro de Zumpango, donde trabajaba. El pasado 11 de enero, su cuerpo fue hallado en un inmueble del fraccionamiento Villas de La Laguna, con huellas de violencia.

Además, San Luis Potosí tres mujeres fueron víctimas de feminicidio y en Veracruz, el municipio de Tuxpan registro en menos de 48 horas dos asesinatos violentos de mujeres perpetrados con arma de fuego.