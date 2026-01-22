El productor Álex Gou responde a críticas por darle a su hija el papel de ‘Matilda, el musical’

Álex Gou responde entre metáforas a las acusaciones de nepotismo tras elegir a su hija como Matilda (Instagram/@alexgouboy)

La confirmación de que la hija de Álex Gou encarnará a Matilda en la versión mexicana del musical ha impulsado un intenso debate en redes y círculos teatrales.

La medida ha generado críticas que vinculan el nombramiento con la exclusión de Michaela Bisogno del elenco, una situación que ha colocado al productor en el centro del escrutinio público desde el anuncio oficial de la puesta en escena.

Una metáfora que fue interpretada como respuesta

En respuesta a la oleada de comentarios negativos, Álex Gou posteó en sus redes sociales un mensaje indirecto aludiendo a la polémica: “La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango.”

De esta forma, el productor buscó disipar las dudas sobre la legitimidad de la selección actoral, al tiempo que enfrentó las acusaciones de nepotismo que surgieron tras revelarse el nombre de su hija como intérprete principal.

Álex Gou publicó un mensaje que fue interpretado como respuesta a las acusaciones defendiendo la legitimidad del proceso, tras anunciar a su hija como intérprete principal de Matilda (IG)

A diferencia de lo que se especulaba tras el proceso de audiciones, donde se mencionó a Michaela Bisogno como favorita para el papel, la noticia de su ausencia desencadenó una lluvia de cuestionamientos en plataformas digitales: “¿No que sería Michaela Bisogno?”, “otra nepobaby, tanto casting para ese show”, “¿Por qué no entró Michaela? le habías prometido el papel de Matilda.”

Estos comentarios evidenciaron el descontento de parte del público, que se expresó en la misma publicación donde Emilia Gou fue presentada como protagonista con el texto “Mi ‘Matilda’ hermosa y talentosa”, escrito por el propio Álex Gou.

Sobre la salida de Michaela Bisogno de la producción, el productor detalló que la decisión fue consensuada y derivada de motivos personales vinculados al duelo por la muerte de su padre, Daniel Bisogno.

La selección de Emilia Gou como protagonista de Matilda desató comentarios sobre nepotismo en el teatro mexicano (IG)

Michaela Bisogno no se encontraba lista para ser ‘Matilda’

De acuerdo con Gou, la joven le confesó: “Tío, no lo quiero hacer, me recuerda a mi papá”, lo que llevó a su exclusión voluntaria para priorizar su bienestar emocional.

Este testimonio fue respaldado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que Michaela expresó un quiebre emocional al ingresar a los camerinos, manifestando: “Tío Gou, no lo puedo hacer”.

El elenco infantil se definió a partir de un proceso que inició con ochenta participantes en un taller de canto, baile y actuación. Solo veinte avanzaron a la etapa final y, finalmente, serán diez quienes alternen los personajes centrales, incluyendo el de Matilda, que será interpretado por Raffaella, Emilia Gou y Elena.

La producción de 'Matilda' en México opta por no incluir a Michaela Bisogno como protagonista, priorizando su bienestar emocional tras la muerte de su padre (IG)

El formato de academia adoptado por la producción apunta a garantizar un desempeño escénico a la altura de lo esperado. El equipo adulto está conformado por Jaime Camil —quien dará vida a Tronchatoro—, Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los señores Wormwood, así como María Elisa Gallegos y Gloria Aura alternando el papel de la señorita Miel.

Además, Gisella Sehedi interpretará a la señora Phelps, figura relevante en la narrativa de la obra. El reparto busca emular la calidad de las producciones de Broadway y Londres, según afirmó el propio Gou.

Jaime Camil será el encargado de dar vida al icónico personaje de Tronchatoro en Matilda el Musical. (Instagram/ @matildamusical_mx)

La función inaugural está prevista para el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. La temporada, bajo la dirección de Nick Evans, tendrá una duración de doce semanas y aspira a replicar el nivel internacional del musical.