Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

El anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo preliminar con la OTAN acerca de sus planes en Groenlandia ha impulsado el apetito por el riesgo y ha contribuido a la disminución de las tensiones geopolíticas, mientras el tipo de cambio permanece por debajo de 17,50 unidades.

Mientras los inversores analizan datos locales, el tipo de cambio USD/MXN se mantiene en un rango estrecho, a pesar de la debilidad del dólar.

Tras el cierre del mercado la tarde de este jueves 22 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,47 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,11% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando marcó 17,49 pesos, reporta Dow Jones.

En México, la inflación durante la primera quincena de enero registró un incremento de 0,31% respecto a la quincena anterior, superando el 0,17% previo y ubicándose en 3,77% anual, por encima del 3,69% reportado al cierre de 2025. El componente subyacente alcanzó 4,47% anual, impulsado por el alza en mercancías y servicios, con tasas de 4,51% y 4,44% respectivamente.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 1,05%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 14,59%.

Respecto de fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas en cifras negativas. La volatilidad referente a estos siete días fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El peso mexicano fue la primer moneda en utilizar el símbolo $. (REUTERS/Edgard Garrido)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.