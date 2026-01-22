México

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo preliminar con la OTAN acerca de sus planes en Groenlandia ha impulsado el apetito por el riesgo y ha contribuido a la disminución de las tensiones geopolíticas, mientras el tipo de cambio permanece por debajo de 17,50 unidades.

Mientras los inversores analizan datos locales, el tipo de cambio USD/MXN se mantiene en un rango estrecho, a pesar de la debilidad del dólar.

Tras el cierre del mercado la tarde de este jueves 22 de enero de 2026, el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,47 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,11% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando marcó 17,49 pesos, reporta Dow Jones.

En México, la inflación durante la primera quincena de enero registró un incremento de 0,31% respecto a la quincena anterior, superando el 0,17% previo y ubicándose en 3,77% anual, por encima del 3,69% reportado al cierre de 2025. El componente subyacente alcanzó 4,47% anual, impulsado por el alza en mercancías y servicios, con tasas de 4,51% y 4,44% respectivamente.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 1,05%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 14,59%.

Respecto de fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas en cifras negativas. La volatilidad referente a estos siete días fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El peso mexicano fue la primer moneda en utilizar el símbolo $. (REUTERS/Edgard Garrido)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

