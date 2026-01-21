Lucerito Mijares preocupa a sus seguidores tras enfrentar un delicado problema de salud

Lucerito Mijares es hija de dos icónicos cantantes mexicanos: Lucero y Manuel Mijares. (Foto: Instagram)

Lucerito Mijares preocupó a sus seguidores con su última publicación en Instagram.

Y es que compartió un video donde apareció con una banda alrededor de la cabeza, mejillas hinchadas y dificultades para hablar.

Afortunadamente, no se trató de un problema de salud grave, sino de la extracción de sus muelas del juicio.

La joven compartió detalles sobre su estado de salud |IG: @luceritomijaresoficial

“Hola, qué tal. Ahora sí me quitaron las muelas del juicio. Sé que todos querían saber. Por si tenían el pendiente, me siento muy bien, estoy hablando muy bien”, dijo.

La joven no compartió más información al respecto, pero dejó entrever que la operación fue un éxito y se encuentra en proceso de recuperación.

Hasta el momento, sus padres, Lucero y Manuel Mijares, no se han pronunciado al respecto.

Las muelas del juicio pueden causar molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son las muelas del juicio y por qué se llaman así?

Se trata de los terceros molares, dientes que han perdido relevancia conforme a la evolución del ser humano.

“Los terceros molares en la parte posterior de la boca, son los últimos dientes que aparecen en un adulto. La mayoría de las personas tienen cuatro muelas del juicio: dos en la parte superior y dos en la parte inferior”, según Mayo Clinic.

Son conocidas popularmente como “muelas del juicio” porque suelen aparecer en el cambio de la adolescencia a la adultez.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

"Llamadas así porque entre los 17 y los 25 años (se supone uno ya es juicioso), los terceros molares pueden causar dolor o estar asociados a un quiste o tumor", se lee en un artículo publicado en UNAM Global.

¿Por qué es necesario sacar las muelas del juicio?

Los terceros molares pueden causar molestias cuando intentan emerger, pues por lo general no hay espacio en las encías para que se desarrollen correctamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las muelas del juicio incluidas pueden causar dolor, lesionar otros dientes y otros problemas dentales. A veces no causan problemas. Sin embargo, debido a que las muelas del juicio son difíciles de limpiar, pueden ser más vulnerables a las caries dentarias y a la enfermedad de las encías que otras muelas”, informó Mayo Clinic.

Se recomienda acudir al dentista cuando se presenta alguno de estos síntomas:

Encías sensibles o sangrantes

Dolor en la mandíbula

Hinchazón alrededor de la mandíbula

Mal aliento

Sabor desagradable en la boca

Dificultad para abrir la boca

Y es necesario extraer las muelas cuando causan dolor, infecciones, daños en dientes cercanos, lesiones en las encías y caries.