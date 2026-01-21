México

Lucerito Mijares preocupa a sus seguidores tras enfrentar un delicado problema de salud

La joven compartió detalles con sus seguidores de redes sociales

Guardar
Lucerito Mijares es hija de
Lucerito Mijares es hija de dos icónicos cantantes mexicanos: Lucero y Manuel Mijares. (Foto: Instagram)

Lucerito Mijares preocupó a sus seguidores con su última publicación en Instagram.

Y es que compartió un video donde apareció con una banda alrededor de la cabeza, mejillas hinchadas y dificultades para hablar.

Afortunadamente, no se trató de un problema de salud grave, sino de la extracción de sus muelas del juicio.

La joven compartió detalles sobre su estado de salud |IG: @luceritomijaresoficial

“Hola, qué tal. Ahora sí me quitaron las muelas del juicio. Sé que todos querían saber. Por si tenían el pendiente, me siento muy bien, estoy hablando muy bien”, dijo.

La joven no compartió más información al respecto, pero dejó entrever que la operación fue un éxito y se encuentra en proceso de recuperación.

Hasta el momento, sus padres, Lucero y Manuel Mijares, no se han pronunciado al respecto.

Las muelas del juicio pueden
Las muelas del juicio pueden causar molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son las muelas del juicio y por qué se llaman así?

Se trata de los terceros molares, dientes que han perdido relevancia conforme a la evolución del ser humano.

“Los terceros molares en la parte posterior de la boca, son los últimos dientes que aparecen en un adulto. La mayoría de las personas tienen cuatro muelas del juicio: dos en la parte superior y dos en la parte inferior”, según Mayo Clinic.

Son conocidas popularmente como “muelas del juicio” porque suelen aparecer en el cambio de la adolescencia a la adultez.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

"Llamadas así porque entre los 17 y los 25 años (se supone uno ya es juicioso), los terceros molares pueden causar dolor o estar asociados a un quiste o tumor", se lee en un artículo publicado en UNAM Global.

¿Por qué es necesario sacar las muelas del juicio?

Los terceros molares pueden causar molestias cuando intentan emerger, pues por lo general no hay espacio en las encías para que se desarrollen correctamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las muelas del juicio incluidas pueden causar dolor, lesionar otros dientes y otros problemas dentales. A veces no causan problemas. Sin embargo, debido a que las muelas del juicio son difíciles de limpiar, pueden ser más vulnerables a las caries dentarias y a la enfermedad de las encías que otras muelas”, informó Mayo Clinic.

Se recomienda acudir al dentista cuando se presenta alguno de estos síntomas:

  • Encías sensibles o sangrantes
  • Dolor en la mandíbula
  • Hinchazón alrededor de la mandíbula
  • Mal aliento
  • Sabor desagradable en la boca
  • Dificultad para abrir la boca

Y es necesario extraer las muelas cuando causan dolor, infecciones, daños en dientes cercanos, lesiones en las encías y caries.

Temas Relacionados

Lucerito MijaresMuelas del JuicioEstado de SaludLuceroMijaresmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Arana Lemus y Lambda García aseguran que no tendrán filtros y serán la ‘voz del pueblo’ en ‘¿Apostarías por mí?’

En entrevista con Infobae México, los conductores de las Pre y Post Galas del reality show de TelevisaUnivision aseguraron estar emocionados

Arana Lemus y Lambda García

Cotización del dólar hoy en México: apertura del USD a MXN este 21 de enero del 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cotización del dólar hoy en

¡Lo lograron, Armys! OCESA fija día para anunciar costos de boletos para conciertos de BTS en México

La empresa emitió un comunicado dando a conocer ciertas modificaciones tras las exigencias de las fans

¡Lo lograron, Armys! OCESA fija

“Hagamos historia”: Checo Pérez lanza emotivo mensaje tras el primer rodaje de Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano participó en el primer rodaje del monoplaza de Cadillac durante una sesión en Silverstone

“Hagamos historia”: Checo Pérez lanza

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a exesposo de la

Vinculan a exesposo de la gobernadora Marina del Pilar con Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa

Fiscalía del Edomex detiene extorsionadores en Tecámac tras operativo con la Defensa

Conoció al Mochaorejas y el abismo le devolvió la mirada: la periodista que entrevistó al secuestrador más temido de México

Un menor de edad es detenido tras disparar a un joven en canchas de Tlatelolco, CDMX

Fácil adquisición, posible causa por la que el uso de Jammers en el crimen organizado aumentó en México

ENTRETENIMIENTO

¡Las Armys lo lograron! OCESA

¡Las Armys lo lograron! OCESA fija día para anunciar costos de boletos para conciertos de BTS en México

Cambian preventa de BTS en México: revisa los nuevos días y horas para adquirir boletos anticipados para CDMX

Virus similar al Covid-19 e influenza afecta la salud de Fernanda Familiar: “Respirar se siente como una puñalada”

Exnovia de Christian Nodal revela si Ángela Aguilar le reclamó por compartir sus fotos con el cantante: “Son mis recuerdos”

Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con ‘Moscas’, su nuevo largometraje

DEPORTES

“Hagamos historia”: Checo Pérez lanza

“Hagamos historia”: Checo Pérez lanza emotivo mensaje tras el primer rodaje de Cadillac en la Fórmula 1

Diablos Rojos Femenil presenta sus nuevos uniformes para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol

¿Habrá nueva rivalidad? Dominik Mysterio se lanza contra Bad Bunny y Canelo Álvarez

Así luce por dentro el antiguo Estadio Azteca a unos meses del Mundial 2026

Quién es Luis Patiño, ex lanzador de la MLB que llega a reforzar a los Diablos Rojos del México