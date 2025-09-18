México

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

Los intérpretes de corridos tumbados se enfrentaron a una difícil pregunta sobre las cantantes mexicanas

Por Jazmín González

Peso Pluma asegura que su
Peso Pluma asegura que su pareja es la mejor artista femenina, pero Tito Double P lo contradice. (AP-IG/titodoublep)

Peso Pluma y Tito Double P protagonizaron una divertida dinámica de preguntas y respuestas en la que se sinceraron sobre varios de sus gustos musicales y también gastronómicos.

Sin embargo, uno de los momentos que se robó la atención fue cuando el cantante de éxitos como “Ella baila sola”, “Nueva vida” y “Lady Gaga” llenó de halagos a la cantante Kenia Os, su actual pareja.

Cabe mencionar que los cantantes mexicanos hicieron pública su relación durante los primeros meses del año 2025, después de intercambiar varios comentarios y ‘me gusta’ en redes sociales que dejaban al descubierto su amor.

Los cantantes sorprendieron a sus fans con este video Crédito: IG: @keniaos

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina

En la dinámica de preguntas y respuestas, Peso Pluma y Tito Double P fueron cuestionados sobre la artista que consideraban es la mejor cantante latina femenina.

Por unos momentos, el intérprete de corridos tumbados pensó la respuesta; pero tan solo unos minutos más tarde respondió que era Kenia Os.

No, pues ¿qué pasó?, mi mujer Kenia Os, mi novia hermosa”, dijo con una sonrisa en el rostro; sin embargo, su respuesta no fue respaldada por su primo, Tito Double P.

A mí me gusta Belinda; su música”, agregó el intérprete de “La People”.

Peso Pluma aseguró que Kenia
Peso Pluma aseguró que Kenia Os es la mejor artista latina femenina. (Captura de pantalla)

Las respuestas por parte de los exponentes del regional mexicano de inmediato acapararon las reacciones de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados por la relación de Peso Pluma al mencionar a Kenia Os.

“Es un hombre enamorado, bendiciones para el patroncito", “Que se casen, ¿qué esperan?” y “Es su mujer, si hubiera elegido a otra persona se lo comen vivo”, son algunos de los comentarios que colocaron los internautas.

¿Peso Pluma y Kenia Os tienen planes de boda?

Antes de la respuesta de Peso Pluma sobre su pareja, surgieron rumores de una posible boda entre los cantantes, ya que se han dejado muy cercanos en diversos eventos públicos y redes sociales.

Kenia Os y Peso Pluma.
Kenia Os y Peso Pluma. (IG: Kenia Os)

Sin embargo, la intérprete de temas como “Malas decisiones”, “Por dentro” y “Kitty” aseguró que aunque vive una buena etapa en pareja no tiene planes de llegar al altar en un futuro cercano.

“Es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando nuestro noviazgo, queremos disfrutar cada una de nuestras etapas al máximo”, dijo en un encuentro con diferentes medios.

Ante la insistencia sobre la supuesta presencia de un anillo en su mano, la cantante se limitó a resaltar el gran cariño que se tienen y lo mucho que comparten personal y profesionalmente: “Nos amamos mucho, disfrutamos cada día, cada momento”.

