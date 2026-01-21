México

Investigación de autoridades federales revela que La Nicholette vendía productos con referencia a Los Chapitos

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa

Autoridades estatales activaron el Protocolo
Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa. (Facebook)

Autoridades federales informaron que mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, tras su privación ilegal de la libertad en Culiacán, Sinaloa.

En un comunicado oficial, detallaron nuevos elementos del caso, entre ellos las actividades comerciales de la influencer y su presunta vinculación simbólica con referencias al crimen organizado.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Operativo federal y coordinación interinstitucional

De acuerdo con el informe, “el 20 de enero de 2026 se tuvo conocimiento de la privación ilegal de la libertad de Nicole Pardo Molina, de 20 años de edad, alias ‘La Nicholette’, ocurrida en la colonia Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa”.

Desde ese momento, se activaron protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades estatales y corporaciones de seguridad.

El comunicado subraya que “las autoridades federales mantienen coordinación permanente con las instancias de seguridad y procuración de justicia del ámbito local, a fin de fortalecer las labores de búsqueda, investigación y localización de la víctima, y dar con los responsables”.

Nicole Pardo administraba el sitio
Nicole Pardo administraba el sitio denominado ‘Nicholette Shop’, donde comercializaba productos con alusión al Chapo Guzmán. (Zurisaddai González/Infobae)

Así ocurrió la privación de la libertad

Según las primeras indagatorias oficiales, “tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil”.

El hecho ocurrió en el fraccionamiento Isla Musala, una zona residencial de Culiacán. La secuencia fue captada por la cámara del vehículo de la influencer, una camioneta Tesla Cybertruck, la cual fue localizada abandonada en el sitio.

Las autoridades confirmaron que en redes sociales han circulado versiones que apuntan a un grupo criminal como presunto responsable, aunque aclararon que “lo cual forma parte de las investigaciones”.

Venta de productos con referencias criminales

Uno de los puntos centrales del comunicado federal se refiere a la actividad comercial de Nicole Pardo Molina. Las autoridades señalaron que la joven “es creadora de contenido en redes sociales, principalmente en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok” y que “administraba el sitio denominado ‘Nicholette Shop’”.

En ese espacio, indicaron, “comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo ‘Los Chapitos’”. Esta información fue integrada a las líneas de investigación abiertas tras su desaparición.

Un caso que mantiene en alerta a Sinaloa

La activación del Protocolo Alba y el despliegue federal ocurren en un contexto de creciente violencia en Sinaloa. El expediente oficial advierte que la integridad de la joven podría estar en riesgo, por lo que se reforzaron los llamados a la ciudadanía para aportar información que contribuya a su localización.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances concluyentes en el paradero de La Nicholette, pero reiteraron que las acciones de búsqueda continúan y que el caso se mantiene como prioridad dentro de las investigaciones en curso.

