Imelda Tuñón culpa a Clara Brugada de ser partícipe en el “secuestro de su hijo” junto a Maribel Guardia y Marco Chacón

Imelda Tuñón culpa a Clara Brugada de ser participe en el “secuestro de su hijo” junto a Maribel Guardia y Marco Chacón (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Imelda Tuñón acusó en redes sociales a Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de participar junto a Maribel Guardia y Marco Chacón en lo que calificó como el “secuestro” de su hijo.

La viuda de Julián Figueroa compartió este mensaje a un año de lo que considera una injusticia en torno a la custodia de José Julián, menor que actualmente permanece bajo la tutela de la actriz costarricense.

El mensaje de Imelda Tuñón sobre su separación del pequeño José Julián Figueroa

En una publicación difundida desde su cuenta personal, Imelda Garza-Tuñón aseguró que la separación de su hijo se debió a una serie de irregularidades legales y la intervención de figuras políticas y del espectáculo. Entre los nombres mencionados se encuentra Clara Brugada, quien asumió recientemente la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También señaló a su exsuegra, Maribel Guardia, y a Marco Chacón, actual pareja de la actriz.

La frase textual compartida en redes sociales fue: “Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, José Julián”.

El mensaje de Imelda Tuñón sobre su separación del pequeño José Julián Figueroa (RS)

Contexto legal y situación actual de la custodia del hijo de Julián Figueroa

En el ámbito legal no existe actualmente una investigación formal por secuestro en contra de los señalados. La custodia del menor fue otorgada a Maribel Guardia tras el fallecimiento de Julián Figueroa, hecho que derivó en una disputa judicial entre la abuela paterna y la madre biológica.

Autoridades judiciales decidieron que el niño permanezca bajo el resguardo de su abuela, decisión que Imelda Garza-Tuñón ha cuestionado en diversas ocasiones. Según la publicación original, la madre asegura que mientras enfrentaba procesos legales, “Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo”.

Acusaciones de manipulación y denuncia de aislamiento de Imelda Tuñón a la Jefa de Gobierno de la CDMX y Maribel Guardia

La publicación de Garza-Tuñón también incluyó acusaciones de manipulación emocional hacia su hijo, mencionando que se le hizo creer que ella lo abandonó. En su mensaje, afirmó: “Lo hicieron creer que lo abandoné ya que Maribel Guardia me impedía cualquier tipo de comunicación con él”.

Aseguró que, a pesar de la adversidad, continuó trabajando para recabar información, buscar asesoría legal y mantener la esperanza de recuperar a su hijo. “Llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo”, expresó en la publicación.

Acusaciones de manipulación y denuncia de aislamiento de Imelda Tuñón a la Jefa de Gobierno de la CDMX y Maribel Guardia (Ig/maribelguardia)

La acusación de “secuestro” no corresponde a la tipificación penal bajo la cual se resolvió la custodia, sino que responde a la interpretación emocional de Imelda Garza-Tuñón respecto a su situación familiar. En el plano legal, las autoridades confirmaron que la custodia del menor permanece con Maribel Guardia y no con la madre biológica, tras una resolución judicial.

Los señalamientos públicos hacia Clara Brugada, Maribel Guardia y Marco Chacón han incrementado la atención mediática en torno a la disputa por el menor, mientras que las partes involucradas no han emitido hasta el momento una respuesta formal respecto a las nuevas afirmaciones de Garza-Tuñón.