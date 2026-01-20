México

¿Qué tipo de motos pueden circular en CDMX?

El reglamento de tránsito precisa las condiciones para que este tipo de vehículos particulares puedan transitar en la capital

Guardar
Entró en vigor el nuevo
Entró en vigor el nuevo reglamento de transito para motociclistas Foto: Cuartoscuro

Las calles de la Ciudad de México se enfrentan a una serie de retos en la movilidad, esto debido al creciente número de motocicletas que circulan en la capital. Ante el aumento de la presencia de este tipo de vehículos, han surgido dudas sobre qué tipos de motos permitidas pueden transitar y bajo qué condiciones.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México ha modificado el apartado para la circulación de motocicletas y vehículos eléctricos (como es el caso de bicicletas eléctricas), esto con la finalidad de regularizar el tránsito de los transportes particulares, principalmente con la finalidad de evitar algún incidente.

Cumplir con estas normas no solo ayuda a prevenir sanciones, sino que protege la integridad de quienes conducen y de los peatones. Ignorar las restricciones sobre cómo y dónde se puede circular incrementa el peligro para todos los usuarios de la vía y contraviene lo dispuesto por las autoridades viales.

Motos permitidas en la CDMX

El Reglamento de Tránsito de
El Reglamento de Tránsito de la CDMX exige luces encendidas y casco obligatorio para motociclistas. (Cuartoscuro)

En la CDMX, todo tipo de vehículo de dos ruedas emplacado y con tarjeta de circulación podrá trasladarse por avenidas y calles de la capital. Además, el conductor debe contar con Licencia Tipo A1 vigente.

En el caso de bicicletas eléctricas (o scooters) que superen los 25km/h o que cuenten con motor de acelerador independiente con un peso de más de 35kg tendrá que ser registradas junto con el trámite de tarjeta de circulación, de lo contrario no podrán circular.

Este es el reglamento de Tránsito para las motos en CDMX

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, establece las reglas fundamentales que los motociclistas deben respetar para evitar sanciones y garantizar la seguridad vial.

  • Solo las motocicletas con una cilindrada mayor a 250 centímetros cúbicos pueden circular por los carriles centrales de vías rápidas como Periférico y Viaducto.
  • Las motos con menor cilindrada deben permanecer en los carriles laterales o en otras vías autorizadas. Esta restricción de cilindrada pretende disminuir riesgos en zonas de alta velocidad.
  • Contar con casco certificado: tanto el conductor como el acompañante, utilicen siempre casco para motociclista. Los cascos de bicicleta u otro tipo no están permitidos.
  • Es obligatorio que las motos circulen por el carril completo, sin compartirlo con otros vehículos, y transiten siempre con las luces delanteras y traseras encendidas. También se prohíbe rebasar por la derecha; la única forma permitida es el rebase por el lado izquierdo, tal como destaca el Reglamento de Tránsito.
se estipula que las motocicletas
se estipula que las motocicletas no deben circular por banquetas ni pasos peatonales CRÉDITO: Cuartoscuro

Respecto a la circulación entre carriles, la normativa autoriza que las motocicletas avancen entre vehículos únicamente cuando el tráfico se encuentra completamente detenido, por ejemplo, con el semáforo en rojo o durante una congestión total.

En ese momento, pueden posicionarse en el área de espera para motociclistas señalizada entre la línea peatonal y los automóviles. Sin embargo, esta maniobra está prohibida si los vehículos están en movimiento, con el fin de reducir accidentes y favorecer un tránsito más fluido y seguro.

Además, se estipula que las motocicletas no deben circular por banquetas ni pasos peatonales, espacios reservados exclusivamente para peatones.

  1. El estacionamiento debe realizarse solo en zonas designadas, evitando utilizar áreas no habilitadas o parquímetros de forma indebida.
  2. Otras conductas prohibidas incluyen sobrepasar los límites de velocidad, realizar cambios bruscos de carril o cualquier maniobra temeraria.

Temas Relacionados

Reglamento de Tránsito CDMXMotocicletas CDMXMotociclistasCDMXReglamento de Tránsitomexico-noticias

Más Noticias

Presidenta de la Cámara de Diputados invita a José Woldenberg, expresidente del IFE, para hablar de la reforma electoral

El anuncio de Kenia López Rabadán busca integrar voces especializadas en la discusión de los cambios legales relacionados con procesos comiciales

Presidenta de la Cámara de

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

El Gabinete de Seguridad identificó al sujeto como integrante del CIDA

Detienen en Guerrero a Jesús

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: tránsito lento en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en las principales calles y avenidas del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Este es el mejor Pueblo Mágico de Hidalgo para comer enchiladas, según la Inteligencia Artificial

Los viajeros que deseen probar gastronomía mexicana pueden acudir a este sitio

Este es el mejor Pueblo

FGR desmantela taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

El operativo fue realizado en la colonia Malibrán, mediante una orden de cateo

FGR desmantela taller de uniformes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guerrero a Jesús

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

Aseguran más de 50 mil litros de huachicol y ocho vehículos en Veracruz

“El Cuini” del CJNG pide aplazar, por segunda ocasión, su audiencia en EEUU

Procesan a “El Chito”, objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

ENTRETENIMIENTO

Pese a críticas por su

Pese a críticas por su desempeño, Adal Ramones confirma que estará en La Granja VIP 2 y dio fecha de estreno

31 Minutos llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para Radio Guaripolo II

Luis Carlos Origel comparte primeras fotos junto a Andrea Legarreta tras hacer público el romance de ‘Hoy’

Gloria Trevi sufrió parálisis facial tras fuerte impresión: “La sangre se me disparó”

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

Tottenham vs Dortmund: a qué

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos