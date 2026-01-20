IMSS usa tecnología para “humanizar” relación entre médicos y pacientes

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que para una mejor relación entre médicos y pacientes dentro de las instalaciones médicas se está implementado el programa de “trato digno”.
“Es uno de los temas en los que tenemos que seguir trabajando, esta relación entre el personal y los pacientes”, aseguró el funcionario mexicano.
Declaró que se encuentran fortaleciendo la capacitación de los trabajadores de la salud y del equipo de administración que ocupa los módulos de información, así como los agentes de trato digno y las técnicas de orientación al derechohabiente.
Más Noticias
Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 20 de enero
Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa
Pensión Madres Solteras 2026: ¿Cuándo será el pago de enero?
La distribución de los recursos económicos se realiza de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario
Slavia Praga vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Champions en México
El Barcelona busca clasificar de forma directa a los octavos de final pero tendrá una dura visita
Secretaría de Salud descarta que brote de sarampión afecte Mundial 2026, pero recomienda vacunarse antes de viajar a México
México mantiene coordinación sanitaria con Estados Unidos y Canadá rumbo a la justa mundialista
Diputada evade señalamientos y cuestiona a alcalde de Álvaro Obregón por traer camioneta de lujo
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín fue grabado de tener un exagerado operativo de seguridad
MÁS NOTICIAS