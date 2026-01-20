IMSS usa tecnología para “humanizar” relación entre médicos y pacientes

Zoé Robledo Aburto durante la mañanera del pueblo este 20 de enero. (Presidencia)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que para una mejor relación entre médicos y pacientes dentro de las instalaciones médicas se está implementado el programa de “trato digno”.

“Es uno de los temas en los que tenemos que seguir trabajando, esta relación entre el personal y los pacientes”, aseguró el funcionario mexicano.

Declaró que se encuentran fortaleciendo la capacitación de los trabajadores de la salud y del equipo de administración que ocupa los módulos de información, así como los agentes de trato digno y las técnicas de orientación al derechohabiente.