Inauguran Clínica 25 del IMSS: así es el nuevo Hospital Regional en Zaragoza CDMX

Después de ocho años, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital Regional No. 25 “Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. En compañía de David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México; Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, se llevó a cabo la inauguración.

La conocida Clínica 25 del IMSS fue demolida y reconstruida en su totalidad luego de sufrir afectaciones estructurales por el sismo del 19 de septiembre de 2017, la obra empezó durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pero no fue hasta este 17 de enero que entregaron las instalaciones oficialmente para dar servicio en su totalidad.

Las autoridades destacaron que este nuevo hospital cuenta con 278 camas de las cuales 180 son censables (camas para hospitalización) y 98 no censables (atención en urgencias, terapia intensiva y recuperación. También contará con 40 consultorios y 35 especialidades, entre ellas 12 sillones de quimioterapia.

Estas son las nuevas áreas del Hospital Regional No. 25 del IMSS

Sobresale que el Hospital “Zaragoza” tiene ocho quirófanos, áreas de medicina nucleas, clínica de heridas, además, integró una nueva zona de hemodiálisis con la que se buscará reducir la demanda en otros hospitales como en el Centro Médico “La Raza”.

De acuerdo con el doctor Miguel Ángel López Suastegui, director de la unidad, compartió a Infobae México que con el área de hemodiálisis se podrá a atender a cinco mil pacientes al mes, la unidad cuenta con 42 máquinas de hemodiálisis. En el antiguo diseño del Hospital No. 25 no contaba con esta atención, por lo que los pacientes tenían que ser canalizados a otros hospitales.

En cuanto a los laboratorios y áreas clínicas de muestras cuentan con el equipo de prevención y seguimiento de enfermedades, se reforzó la unidad para convertir el hospital en un banco de sangre. Actualmente solo el Centro Médico “La Raza” procesa sangre, y a partir de este 2026 el Hospital Zaragoza también contará con ese servicio, lo que optimizará la realización de estudios y atención urgente al paciente.

Las áreas de resonancias y rayos X también fueron optimizados a comparación de las antiguas instalaciones, la doctora Alma Angélica Ronzon, jefa de rayos X, compartió que el IMSS adquirió nuevo tomógrafo para análisis más completos, podrán atender a pacientes con obesidad grado 3, situación que anteriormente no se podía realizar.

¿Cuándo abrió el Hospital No. 25 Zaragoza del IMSS?

De acuerdo con el director de la unidad, la Clínica 25 del IMSS lleva 52 días operando, fue el 24 de noviembre de 2025 que recibió su primer paciente en urgencias, a partir de ese momento empezó la atención a los derechohabientes de manera parcial.

Miguel Ángel López Suastegui compartió a este medio que estiman que a mediados de este año, el hospital ya esté operando a una capacidad del 90 - 95% en todas sus áreas de atención médica, se pronostica que a lo largo de este 2026 los pacientes sean canalizados al nuevo hospital para recuperar la atención médica en la zona oriente del Valle de México.