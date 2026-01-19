Deuda pública de México: Hacienda anuncia refinanciamiento por 235 mil 552 millones de pesos

Hacienda realiza refinanciamiento por 235 mil millones de pesos y primera subasta sindicada de 2026 fortaleciendo la deuda en el mercado local.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión de una operación de refinanciamiento de deuda pública en el mercado local por 235 mil 552 millones de pesos, junto con la primera subasta sindicada del año.

La medida forma parte de la estrategia de financiamiento para 2026 y tiene como objetivo mejorar la estructura de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado interno y ordenar las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Refinanciamiento de la deuda pública en el mercado local

De acuerdo con el comunicado emitido el 19 de enero de 2026, la operación registró una demanda cercana a 296 mil millones de pesos, cifra superior al monto colocado.

El mercado local recibe un estímulo clave: refinanciamiento por 235 mil millones de pesos y ampliación de instrumentos de deuda de largo plazo. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Como resultado, Hacienda logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.44 años, lo que permite reducir concentraciones de vencimientos en el corto plazo y distribuir las obligaciones financieras en un horizonte más amplio.

La estrategia incluyó la recompra de diversos instrumentos de deuda gubernamental, entre ellos Cetes, Bonos M y Udibonos, con el fin de reorganizar los compromisos financieros del Gobierno Federal y disminuir presiones de liquidez inmediatas.

Resultados de la recompra de instrumentos de deuda

La deuda pública de México aumentó al cierre de enero respecto de noviembre pasado. (Foto: Especial)

Del total de instrumentos recomprados durante la operación de refinanciamiento, la distribución de vencimientos quedó de la siguiente manera:

71 mil 857 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026

44 mil 430 millones de pesos a vencimientos programados para 2027

119 mil 265 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2027

Esta redistribución permite una gestión más eficiente de los requerimientos de financiamiento futuros y reduce la necesidad de acudir de manera concentrada al mercado en el corto plazo.

Subasta sindicada y emisión de Udibonos a 30 años

Como parte de las acciones complementarias, la SHCP llevó a cabo una colocación sindicada mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 30 años, con vencimiento en octubre de 2057.

Una persona ofrece sus productos, en el mercado de Jamaica de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

El monto colocado fue equivalente a 10 mil 408 millones de pesos, con un cupón de 4% y un rendimiento de 4.26%.

La demanda por esta emisión superó los 17 mil millones de pesos, equivalente a 1.69 veces el monto ofertado, lo que permitió incorporar una nueva referencia de largo plazo al mercado de deuda local y otorgar liquidez adicional cercana a 64 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, estas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de la deuda en pesos, tanto a tasa fija nominal como real.

¿Qué son los Udibonos y cómo funcionan?

Los Udibonos son bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIS), una unidad de cuenta cuyo valor se actualiza conforme a la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La nueva emisión de Udibonos a 30 años ofrece protección contra la inflación y un rendimiento semestral seguro para los inversionistas. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Además del ajuste inflacionario, estos instrumentos pagan intereses semestrales con una tasa fija, lo que permite obtener un rendimiento real.

Entre sus principales características se encuentran:

Protección del capital frente a la inflación

Pago de intereses semestrales

Vencimientos de mediano y largo plazo , de hasta 30 años

Respaldo del Gobierno Federal

Disponibilidad para inversionistas a través de Cetesdirecto, con montos accesibles

Plan Anual de Financiamiento 2026

Las operaciones anunciadas se enmarcan en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2026, que establece como ejes la prioridad al financiamiento interno en pesos, el uso de instrumentos de tasa fija y largo plazo, y una política activa de refinanciamiento.

El Plan Anual de Financiamiento 2026 prioriza el fortalecimiento del mercado local y el uso de instrumentos en pesos de largo plazo. Crédito: X @cceoficialmx

El plan también contempla el fortalecimiento del mercado de deuda local, el desarrollo de instrumentos sostenibles y el manejo integral de riesgos financieros.

Implicaciones para la deuda pública

La SHCP indicó que estas acciones buscan mejorar la administración de los pasivos públicos y dar mayor previsibilidad a las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Las condiciones obtenidas, señaló la dependencia, se ajustan a los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 y reflejan el interés del mercado por los instrumentos de deuda gubernamental.