México

Hacienda aseguró que no habrá incremento en las primas de las aseguradoras

Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, mencionó en conferencia de prensa que la situación se resuelve por la oferta y la demanda

El secretario de Hacienda mexicano,
El secretario de Hacienda mexicano, Edgar Amador Zamora, aseguró que no habría incremento en las primas de aseguradoras. (REUTERS/Raquel Cunha)

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, explicó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el por qué las pólizas de seguro no iban a tener incremento.

“En un transitorio de la ley de ingresos públicos por parte del legislativo se estableció un criterio que aclara las condiciones bajo las cuales se pueden acreditar ciertos gastos y eso dejó establecido cuáles van a ser los procedimientos para acreditación de algunos de los costos de algunas aseguradoras”, explicó Zamora.

Agregó que el mismo gremio de aseguradores publicó una aclaración en donde especificaba que no había un incremento en las primas y puntualizó que “como en cualquier mercado esto se resuelve por la oferta y la demanda”.

Información en desarrollo...

