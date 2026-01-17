México

¡Que siempre sí! Eugenio Derbez participará en el doblaje de “Shrek 5″

El actor mexicano puso una condición y la producción aceptó tras meses de negociaciones

El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Eugenio Derbez confirmó que participará en “Shrek 5”, esto tras meses de incertidumbre y dudas sobre qué pasaría con el doblaje de “Burro” -uno de sus personajes más queridos- en español.

Y es que el reconocido actor mexicano no estaba dispuesto a participar si la producción no le permitía adaptar el guion para el público latino, pero después de un largo periodo de negociaciones logró su cometido.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película", declaró en un encuentro con medios que tuvo en la premier de “LOL: Buscando Talento”.

Eugenio Derbez attends the 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica, California, U.S., January 4, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Aunque Derbez no compartió más detalles al respecto, la noticia conmocionó a los fanáticos latinos de la saga, quienes han señalado en varias ocasiones que la aportación del actor al doblaje fue clave para el éxito que las películas tienen en América Latina.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

El regreso del ogro más famoso del cine estaba programado originalmente para 2026, pero Universal Pictures y DreamWorks Animation lo pospusieron para el 30 de junio de 2027, informó Variety.

Shrek 5 (Captura de tráiler oficial)

Los estudios no especificaron los motivos del ajuste, pero en los últimos meses Universal ha registrado éxitos en taquilla con otros títulos animados, tales como las sagas “Mi Villano Favorito” junto a los “Minions”, “Cómo Entrenar a tu Dragón”—que recientemente tuvo una adaptación al live-action— y “Super Mario Bros”, una de las cintas más exitosas de 2024.

No obstante, en febrero de 2025 se lanzó el primer tráiler de “Shrek 5″. Este desató controversia en redes sociales en México por el cambio significativo en la animación y el desarrollo de la trama.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de LOL México?

La octava temporada de “LOL: Las One Laughing” se estrenó el 16 de enero en Amazon Prime Video.

Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen para una edición especial de LOL en Prime Video. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

En esta ocasión, el formato no introdujo nuevos comediantes de inmediato, sino que arrancó con el proceso de casting o selección de participantes, dirigido por Eugenio Derbez.

El proceso contó con la participación de El Capi Pérez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones como jueces, quienes evaluaron a los aspirantes que quieren vivir la experiencia de pasar aproximadamente 6 horas en aislamiento con otros amantes de la comedia.

“Las mujeres no soportaremos ni

Celebra 20 años de trayectoria

México supera a la IA:

Aprueban leyes contra la extorsión

Monterrey podría sumarse a la
