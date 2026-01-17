Hermanas de 16 y 10 años fueron engañadas por Roblox para huir de su casa y tomar autobús foráneo

Posible desaparición de dos menores por Roblox. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo)

El pasado 9 de enero, los familiares de Mary de 16 años y Sabine de 10 años, alertaron a las autoridades de la desaparición de las hermanas en el municipio de Nezahualcoyotl en el Estado de México.

Durante la madrugada de este 17 de enero, se reportó que ambas fueron localizadas con vida en la central de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza mientras esperaban abordar algunas de las unidades.

Actualmente las hermanas se ecuentran acompañadas de sus padres y de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes estuvieron a cargo de la investigación junto a la célula de búsqueda.

Hasta el momento no se tienen más información sobre la versión oficial de la desaparición de Mary y Sabine, se espera que en el transcurso de estos días salgan más detalles sobre el caso.

Según a los datos recabados con su ficha de búsqueda se cree que Mary y Sabine pudieron ser víctimas de un delito por medio del videojuego Roblox. ( REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration)

¿Quién habla con nuestros hijos por Roblox, Free Fire y otros videojuegos?

Tras la desapacrición, los familiares de las menores declararon que la situación pudo estar vinculada con alguno de los videojuegos en los que estaban inmersas las hermanas la mayor parte del tiempo, especialmente Roblox y Free Fire.

El día de los hechos, los padres alertaron sobre su extraviación tras no encontrarlas en casa, y no poder comunicarse con ellas a través de llamadas y mensajes, debido a que los celulares indicaban que estaban apagados, causando una gran preocupación en sus progenitores.

Su desaparciión fue reportado ante la Fiscalía Genetal de Justicia del Estado de México, la cual activo inmediatamente los boletines de búsqueda para encontrarlas.

Por su parte, los familiares de Mary y Sabine anunciaron una posible maniestación para este sábado en las avenidas principales de los límites de la Ciudad de México y el Estado de México para exigir la localización de las jóvenes.

Las fotos captadas antes de su desaparición muestran a las menores caminando mientras cargan unas mochilas, que de acuerdo a lo mencionado por su padres estarían llenas de ropa y dinero.

Cámaras particulares reportan que ambas habrían caminado algunas calles de su dominicilo para tomar un bicitaxi que las dirigiera a la estación del metro Impulsora de la Línea B.

