Feria de la Barbacoa cerca de la CDMX: te decimos dónde y cuándo

Celebrará la tradición gastronómica más emblemática con actividades culturales, artísticas y ganaderas

Capulhuac, Estado de México, se prepara para recibir a miles de visitantes con la Feria de la Barbacoa y el Carnaval 2026, un evento transformará la cabecera municipal en un punto de encuentro gastronómico, cultural y turístico.

La celebración reunirá a productores, artesanos, familias y turistas en torno a una de las tradiciones culinarias más representativas de la región: la barbacoa.

El programa contempla actividades gastronómicas, un corredor artesanal, presentaciones musicales y artísticas, un teatro del pueblo, el certamen Señorita Capulhuac y la Expo Foro Ovina y de la Carne, espacios pensados para promover la cultura local, impulsar la economía y reforzar el orgullo comunitario.

Durante la presentación oficial del evento, la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, acompañada por la alcaldesa Sara Arellano Hernández, destacó la relevancia social y económica de la barbacoa para el municipio.

Subrayó que cerca del 90 por ciento de los casi 37 mil habitantes de Capulhuac se dedica directa o indirectamente al comercio de este platillo, lo que convierte a la feria en un motor clave para el desarrollo local.

Camacho Reynoso enfatizó la diversidad de técnicas tradicionales utilizadas en la elaboración de la barbacoa, las cuales —dijo— están siendo investigadas con el objetivo de sustentar una propuesta legislativa para que esta producción sea declarada patrimonio cultural inmaterial del Estado de México. La iniciativa busca proteger los saberes ancestrales, reconocer el trabajo de las familias productoras y asegurar la transmisión de estas prácticas a las nuevas generaciones.

Expo Foro Ovina

Ante integrantes del ayuntamiento y personas ganaderas, la legisladora resaltó la importancia de la Expo Foro Ovina, que se instalará en el Mercado Bicentenario. Este espacio permitirá el intercambio de conocimientos técnicos, la promoción de buenas prácticas en el campo y la ganadería, así como la vinculación entre productores, especialistas y autoridades. “Fortalecer el sector ovino es fortalecer la barbacoa y, con ello, la identidad de Capulhuac”, puntualizó.

Por su parte, la alcaldesa Sara Arellano Hernández celebró la realización del evento y reiteró el compromiso del gobierno municipal para garantizar una feria segura, ordenada y con beneficios para la población. Destacó que la afluencia turística impulsa el comercio local, la ocupación hotelera y la proyección del municipio a nivel regional y estatal.

En el mismo acto, Ernesto Sánchez Rojas, representante de la Secretaría del Campo del Estado de México, reconoció la labor de las personas productoras, comerciantes y autoridades municipales, a quienes exhortó a preservar las tradiciones y la identidad de Capulhuac. Recordó que el Estado de México es el principal productor de ganado ovino a nivel nacional, y que la elaboración de la barbacoa es un eslabón clave para mantener esta posición.

Sánchez Rojas subrayó que eventos como la Feria de la Barbacoa y el Carnaval no solo celebran la gastronomía, sino que fortalecen las cadenas productivas, promueven el consumo local y posicionan al municipio como un referente del turismo gastronómico en la entidad.

Con una oferta que integra sabor, cultura y tradición, Capulhuac se declara listo para vivir una de sus fiestas más importantes. La Feria de la Barbacoa y el Carnaval 2026 promete ser un escaparate del talento local y una oportunidad para refrendar que, en este municipio, la barbacoa es más que un platillo: es identidad, historia y sustento de miles de familias.

