Alerta sísmica en México: publican petición para cambiar sonido de alarma en celulares en Change.org

Dos peticiones publicadas en la plataforma Change.org han abierto el debate sobre el impacto del sonido de la alerta sísmica emitida en los teléfonos celulares en México, principalmente durante los sismos del 2 y 16 de enero pasado, que tuvieron epicentro en Guerrero, pero se percibieron en diversos estados entre ellos la capital del país.

Las iniciativas buscan que autoridades y empresas de telecomunicaciones consideren el cambio del tono actual, argumentando que genera pánico y bloquea la reacción efectiva de la población en situaciones de emergencia.

La primera petición, impulsada por Camila Iliana Mendoza Gaona, señala que el sonido utilizado actualmente por los celulares para la alerta sísmica no cumple con la función de advertir eficazmente a la población.

Mendoza sostiene que la tonalidad aguda y brusca del aviso genera ansiedad y paraliza a quienes la escuchan, dificultando la toma de decisiones rápidas y el desplazamiento seguro durante un sismo.

“La alerta sísmica es una herramienta vital que salva vidas, y debe estar diseñada para maximizar su efectividad. Un cambio en el sonido podría ayudar a calmar a las personas al tiempo que las instruye para actuar rápida y eficazmente”, escribió en la solicitud difundida por Change.org.

La propuesta de Mendoza plantea que se realice un estudio para definir un nuevo sonido para la alerta sísmica en celulares, que mantenga la claridad y el carácter distintivo, pero resulte menos alarmante.

Según la autora de la iniciativa, ejemplos internacionales muestran que sonidos más suaves pueden reducir el pánico y contribuir a respuestas más controladas.

Mendoza insta a las autoridades mexicanas y a las empresas de telecomunicaciones a colaborar en la modificación, al considerar que esto mejoraría la respuesta social ante los sismos.

“Por favor, únanse a mí para pedir este cambio que podría marcar una gran diferencia en situaciones de emergencia”, agrega la petición que ha comenzado a sumar firmas entre usuarios de la plataforma.

La petición la puedes encontrar aquí. https://www.change.org/p/modificar-el-sonido-de-la-alerta-s%C3%ADsmica-en-m%C3%A9xico-583f68f5-f2ac-4e17-b3ae-037644542cb1

En una segunda petición publicada en Change.org, Olivia D. dirige su solicitud a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, y al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Olivia D. expone que el sonido actual de la alerta sísmica está estrechamente ligado a experiencias traumáticas, en particular a las vividas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“Para la mayoría de nosotros, así como para muchos de los habitantes de la ciudad de México, ese sonido no es una advertencia, sino la evocación de un momento de pánico, de edificios colapsando y de vidas perdidas”, indica la petición.

La autora sostiene que, lejos de favorecer la reacción ordenada y segura, la alerta suele provocar parálisis, miedo y angustia.

“Muchos de los habitantes de la Ciudad de México todavía estamos heridos por los efectos del terremoto y el sonido de la alerta revive esas evocaciones generando sufrimiento, por lo que dicha alerta nos paraliza más que incitarnos a la acción”, explica Olivia D.

En este contexto, la petición de Olivia D. identifica varios riesgos derivados del sonido actual de la alerta sísmica: un impacto psicológico negativo que puede derivar en errores y caídas durante la evacuación, así como una desconexión emocional con la advertencia, lo que lleva a que algunas personas la ignoren o asocien únicamente con simulacros poco efectivos.

Además, la solicitud destaca que otros países han adaptado sus sistemas de alerta para hacerlos menos estridentes y más claros, acompañados de campañas educativas para promover una respuesta adecuada ante emergencias.

La propuesta dirigida al Gobierno de la Ciudad de México y al CIRES solicita un estudio exhaustivo y participativo para diseñar un nuevo sonido, menos estresante y claramente diferenciado de las sirenas de emergencia tradicionales.

El proceso, según la petición, debería contar con la opinión de psicólogos, especialistas en sonido y la sociedad civil, incluyendo a personas que han sido víctimas de sismos.

“El cambio del sonido de la alerta sísmica es más que una simple modificación técnica. Es un acto de empatía, de reconocimiento a las víctimas y de cuidado para todas las personas que vivimos en esta ciudad”, argumenta Olivia D. en su solicitud.

Ambas campañas en Change.org coinciden en que la alerta sísmica debe cumplir un doble propósito: advertir con eficacia y, al mismo tiempo, no generar pánico incapacitante.

Las iniciativas piden a las autoridades mexicanas y a las compañías de telecomunicaciones abrir un proceso de consulta para analizar opciones y desarrollar un sonido que instruya a la población sin desencadenar respuestas de ansiedad, con el objetivo de fortalecer la prevención y la reacción ante los sismos en México.