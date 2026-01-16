México

Precio del dólar hoy 16 de enero del 2026: Gobierno destaca la recuperación del peso mexicano

A pesar del ligero avance del dólar, el peso mexicano se mantiene estable y por debajo de los 18 pesos

Claudia Sheinbaum reconoció el precio
Claudia Sheinbaum reconoció el precio del peso frente al dólar (REUTERS/Luis Cortes)

El dólar estadounidense inició la jornada de este viernes cotizándose en 17.66 pesos por unidad en operaciones interbancarias, lo que representó una ligera ganancia de 0.06% para la divisa norteamericana, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

El movimiento se da en un contexto de corrección del peso mexicano, luego de que en sesiones recientes alcanzara su mejor nivel desde julio de 2024.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del municipio de Ecatepec, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la estabilidad de la moneda nacional, subrayando que el tipo de cambio se ha mantenido por debajo de los 18 pesos por dólar.

“A las 9:10 horas, el peso está en 17.71”, puntualizó la mandataria, al resaltar la fortaleza relativa de la moneda mexicana frente a episodios de volatilidad internacional.

Fortalecimiento del peso a factores externos

Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 16 de enero. (Presidencia)

El comportamiento del peso responde principalmente a factores externos. Analistas financieros explican que la divisa mexicana muestra una corrección técnica, luego de una racha de apreciación impulsada por flujos de inversión y expectativas favorables sobre la economía nacional.

“Mi expectativa para el día es de consolidación con tendencia a la volatilidad media-alta por el contexto internacional y detalles internos para vigilar”, dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Sin embargo, la publicación de datos económicos recientes en Estados Unidos, particularmente relacionados con empleo e inflación, modificó el ánimo de los mercados y fortaleció momentáneamente al dólar.

Los indicadores estadounidenses reforzaron la percepción de que la Reserva Federal podría mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo, lo que tiende a favorecer al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano. A pesar de ello, especialistas coinciden en que la depreciación observada es moderada y no representa, por ahora, un cambio estructural en la tendencia cambiaria.

¿Cómo cotizaron los bancos esta mañana?

El precio del dólar presenta
El precio del dólar presenta variaciones importantes, pero no rebasó los 18 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado bancario nacional, el precio del dólar presenta variaciones importantes dependiendo de la institución financiera.

Al inicio de la jornada de este 16 de enero, los bancos en México cotizaron el billete verde de la siguiente manera:

BBVA México ofrece el dólar en 16.85 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta; Banamex lo cotiza en 17.08 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta; Banorte establece un precio de 16.50 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta; mientras que Banco Afirme lo comercializa en 17.00 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. En el caso de Scotiabank, el tipo de cambio se ubica en 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Expertos recomiendan a empresas y consumidores mantenerse atentos a la evolución de los mercados internacionales, especialmente a las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y a los indicadores macroeconómicos clave.

Aunque el peso ha mostrado resiliencia, la volatilidad global podría generar ajustes adicionales en el corto plazo.

Temas Relacionados

Precio Dólarpesos mexicanosEconomíaClaudia SheinbaumLa Mañanera del pueblomexico-noticias

