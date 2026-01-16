Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 16 de enero de 2026.

Posteriormente, las áreas operativas, así como los equipos de Seguridad y Protección Civil , confirmaron que no se detectaron daños ni afectaciones en ninguna parte de la infraestructura del sistema. La pronta respuesta del personal permitió restablecer el servicio y garantizar la protección de los pasajeros y trabajadores del Metro capitalino.

El Director General del STC Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava , informó que, tras la activación de la alerta sísmica en la ciudad, se implementaron de inmediato los protocolos de seguridad en todas las instalaciones del Metro. El sismo se registró el viernes 16 de enero a las 00:42 horas, momento en el que algunos trenes estaban llegando a las terminales.

El aviso oficial del Metrobús CDMX informa que hoy viernes 16 de enero, las siguientes estaciones de la Línea 5 suspenderán servicio en ambas direcciones a las 20:00 y a las 22:00 hrs, al cierre de operaciones por labores de mantenimiento nocturno:

Últimas noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 16 de enero Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Canibalismo ritual: práctica utilizada desde La Familia Michoacana hasta Los Zetas Ciertos cárteles utilizaron estas acciones para cumplir funciones de cohesión interna y consolidación de pactos de silencio

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 16 de enero La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México