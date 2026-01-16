México

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

11:24 hsHoy

Ajustes al servicio de la Línea 5 del Metrobús

El aviso oficial del Metrobús CDMX informa que hoy viernes 16 de enero, las siguientes estaciones de la Línea 5 suspenderán servicio en ambas direcciones a las 20:00 y a las 22:00 hrs, al cierre de operaciones por labores de mantenimiento nocturno:

  • ESIME Culhuacán (De las 20:00 horas)
  • Las Bombas (De las 22:00 horas)
11:20 hsHoy

El Director General del STC Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava, informó que, tras la activación de la alerta sísmica en la ciudad, se implementaron de inmediato los protocolos de seguridad en todas las instalaciones del Metro. El sismo se registró el viernes 16 de enero a las 00:42 horas, momento en el que algunos trenes estaban llegando a las terminales.

Posteriormente, las áreas operativas, así como los equipos de Seguridad y Protección Civil, confirmaron que no se detectaron daños ni afectaciones en ninguna parte de la infraestructura del sistema. La pronta respuesta del personal permitió restablecer el servicio y garantizar la protección de los pasajeros y trabajadores del Metro capitalino.

11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 16 de enero de 2026.

