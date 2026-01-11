México

Se gradúa primera generación de Escuela Municipal de Idiomas en Nezahualcóyotl

Actualmente la institución ofrece seis niveles del idioma inglés y cuatro de francés, aunque se planea introducir nuevos cursos y lenguas

El gobierno de Nezahualcóyotl considera
El gobierno de Nezahualcóyotl considera ampliar la oferta de lenguas en su escuela municipal. Foto: (Gobierno municipal)

El Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la ceremonia de entrega de constancias a 131 alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas que concluyeron satisfactoriamente sus estudios en los diferentes niveles de enseñanza de lenguas extranjeras.

De este grupo, 38 estudiantes acreditaron los seis niveles del idioma inglés, lo que marcó la graduación de la primera generación de este curso gratuito correspondiente al periodo 2023–2025, impartido en coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón).

Durante el evento, el alcalde destacó que desde la apertura de la Escuela Municipal de Idiomas, mil 150 personas han sido beneficiadas con este programa educativo, el cual tiene como principal objetivo fortalecer la formación académica y profesional de la población.

El presidente municipal entrega constancias
El presidente municipal entrega constancias a estudiantes de idiomas en Nezahualcóyotl. Foto: (Captura de pantalla)

Cerqueda Rebollo felicitó a las y los graduados por su constancia y esfuerzo, subrayando que el aprendizaje de una segunda lengua representa una herramienta clave para ampliar las oportunidades educativas y laborales de las y los habitantes del municipio.

El presidente municipal explicó que actualmente la Escuela Municipal de Idiomas ofrece cursos presenciales dirigidos a personas a partir de los 15 años de edad. La oferta académica incluye la enseñanza del idioma inglés, dividido en seis niveles, así como del idioma francés, con cuatro niveles, cada uno con una duración de 60 horas.

Además de los 38 alumnos que concluyeron la totalidad de los niveles de inglés, se entregaron constancias a 61 estudiantes que finalizaron los niveles 1 y 2 de inglés, así como a 32 alumnas y alumnos que acreditaron el nivel 1 de francés.

Cerqueda Rebollo precisó que, al término de cada nivel, las y los participantes que obtienen una calificación mínima de 7.0 y cumplen con al menos el 80 por ciento de asistencia académica reciben una constancia con validez institucional. En tanto, quienes concluyen el último nivel de cada idioma obtienen una constancia con validez oficial, lo que respalda formalmente los conocimientos adquiridos.

La escuela municipal de idiomas
La escuela municipal de idiomas reconoce a 131 graduados por concluir niveles de lenguas extranjeras. Foto: (Captura de pantalla)

En su mensaje, el alcalde dio a conocer que, de acuerdo con la demanda estudiantil y las necesidades del municipio, se analiza la posible apertura de cursos de idioma italiano o la incorporación de una lengua indígena, con el objetivo de ampliar la oferta educativa y fortalecer la diversidad cultural y lingüística en Nezahualcóyotl.

Asimismo, informó que las nuevas inscripciones para el Curso de Idiomas iniciarán a finales del mes de enero. Las personas interesadas podrán solicitar informes en la Dirección de Educación, ubicada en Avenida Chimalhuacán s/n, entre Caballo Bayo y Faisán, en la colonia Benito Juárez, o comunicarse al teléfono 55 5716 9070, extensión 2102.

Con la graduación de esta primera generación, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reafirma su compromiso de impulsar programas educativos gratuitos y de calidad, orientados al desarrollo integral de la población y al fortalecimiento del acceso a mejores oportunidades académicas y profesionales.

