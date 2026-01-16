Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

2. Amor De Oficina (Amor de oficina)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior.. pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

3. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

4. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

5. En fuga (Run Away)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

6. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

7. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

8. Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law & Order: Special Victims Unit)

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ es una serie de televisión estadounidense grabada en Nueva York donde es también principalmente producida. Con el estilo de la original Ley y Orden’ los episodios son usualmente "sacados de los titulares" o basados libremente en verdaderos asesinatos que han recibido la atención de los medios.

9. María la caprichosa

María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?

10. El niñero

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género y el amor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.