Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

Aunque la entrada es gratuita, los precios para las zonas gratuitas oscilan entre los 450 y los 2 mil 500 pesos (Gobierno del Estado de Aguascalientes)

La Feria de San Marcos se realizará del 18 de abril al 10 de mayo, pero la distribución de todos los artista varía por día.

La programación incluye espectáculos de primer nivel en escenarios emblemáticos como el Foro de las Estrellas , el Teatro Morelos, la Isla San Marcos y la propia Plaza de Toros.

El esperado anuncio de artistas confirmó la presencia de figuras internacionales como Goo Goo Dolls, J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García, Grupo Frontera y David Guetta, consolidando la apuesta por una oferta musical diversa y de alto impacto.

  • 18 de abril - Entre Amigos 
  • 19 de abril - Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril - Bryndis por Siempre 
  • 21 de abril - Goo Goo Dolls
  • 22 de abril - J Balvin
  • 23 de abril - Lara Campos
  • 24 de abril - La Sonora Santanera
  • 25 de abril -Andrea Bocelli 
  • 26 de abril, Álex Fernández 
  • 27 de abril, Orquesta Sinfónica Militar
  • 28 de abril, Kany García 
  • 29 de abril, El Mimoso
  • 30 de abril, José Carreras, Kenny G y López Yáñez 
  • 1.º de mayo, Función de Lucha Libre
  • 2 de mayo, Audre y Nuna, Eric Nam y Milli
  • 3 de mayo, Foreigner
  • 4 de mayo, Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano 
  • 5 de mayo, Grupo Frontera
  • 6 de mayo, Mägo de Oz
  • 7 de mayo, Lila Downs
  • 8 de mayo, David Guetta
  • 9 de mayo, Paulo Londra
  • 10 de mayo, Empire of the Sun

En su edición número 198 recibirá por primera vez a la Comunidad de Madrid y al estado de Chihuahua como invitados de honor. La gobernadora Tere Jiménez destacó que esta colaboración ampliará la oferta cultural y abrirá nuevas puertas para el intercambio artístico y gastronómico.

El anuncio oficial tuvo lugar en la Plaza de Toros Monumental, donde la mandataria detalló que la feria se desarrollará del 18 de abril al 10 de mayo, abarcando más de 93 hectáreas con actividades para todas las edades. 

Artistas que se presentarán en la Feria de San Marcos 2026. (Instagram: fnsm_oficial)

Precios para la Feria de San Marcos

Si bien la entrada general a la Feria de San Marcos es gratuita, existen los boletos VIP.

Este tipo de entrada asegura ver al artista en un lugar más cercano, los precios varían mucho para eventos específicos como el Palenque, que van desde 500 (gradas) hasta más de 5 mil pesos en la zona VIP según el artista.

Por el momento no se ha anunciado la lista completa para la edición de 2026.

(Captura de pantalla Feria Nacional de San Marcos)

Por otra parte, los juegos mecánicos que cuestan entre $50 y $200 por atracción; también hay espectáculos gratuitos en el Foro de las Estrellas y otros foros culturales.

Cabe señalar que estos costos son correspondientes a 2025; sin embargo, podrían aumentar.

El evento no solo celebrará la música. Según la gobernadora, la feria exhibirá “lo mejor de Aguascalientes” a través de propuestas de arte, cultura, gastronomía, deporte y la participación activa del talento local.

