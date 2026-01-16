México

Empresarios mexicanos piden “frialdad, estrategia y unidad” para revisión de T-MEC

Buscan proteger la inversión, el empleo y las cadenas de valor

Empresarios llamaron al diálogo y no a tener una posición reactiva ante la revisión del T-MEC (México). EFE/ José Pasos

Dirigentes empresariales mexicanos pidieron este jueves frialdad, estrategia y unidad para encarar la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, al advertir que una postura reactiva o fragmentada elevaría la incertidumbre y el costo económico del proceso.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, subrayó en conferencia de prensa que la negociación por la revisión del acuerdo —prevista desde su texto original— debe ser “fría, estratégica, inteligente” y sobre todo, que “se trate de buscar a través de consensos”, y no como una renegociación anticipada.

“En términos de negociación, nos ponen en una situación en la que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que ser fríos, no reactivos y atender una estrategia, que hasta el día de hoy es una estrategia que ha funcionado en términos del contexto internacional”, afirmó.

Al mismo tiempo, recordó que su organización inició foros binacionales y mesas técnicas desde finales de 2024 para anticipar escenarios y construir posiciones comunes.

Ya se han realizado foros sobre el T-MEC para anticipar escenarios

De la Torre enfatizó que el contexto global es más complejo, con tensiones geopolíticas y cambios en reglas comerciales, por lo que insistió en que el país debe separar el discurso político de la decisión económica.

“Me parece que el propio tratado por sí solo y la historia de nuestros países ya refleja que hay una integración económica principalmente con Estados Unidos y, al estar las cadenas productivas y de suministro tan integradas, seguramente el tratado saldrá adelante”, dijo.

Añadió que Concanaco cuenta con un consejo estratégico de tratados, integrado por exnegociadores y empresarios, que elabora insumos técnicos para respaldar al Gobierno federal durante la revisión.

El dirigente también advirtió que no es momento de mezquindades ni de buscar injerencias externas, y llamó a cerrar filas para proteger la inversión, el empleo y las cadenas de valor, particularmente en regiones fronterizas donde cualquier señal de riesgo impacta inmediatamente el comercio y los servicios.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, respaldó el llamado a la unidad y consideró que la revisión del T-MEC ya comenzó con consultas y diálogos desde el año pasado.

“Los retos internos y externos nos necesitan unidos, dialogando y colaborando”, afirmó, al destacar la importancia de un diálogo tripartita entre trabajadores, empresarios y Gobierno.

La revisión del T-MEC implicará desafíos para las tres naciones implicadas EFE/ Octavio Guzmán

Sierra señaló que la integración productiva de Norteamérica es “irreversible”, con flujos crecientes de comercio e insumos en ambos sentidos, por lo que pidió ser contundentes y cuidadosos para preservar reglas claras que den certidumbre.

“Creemos y confiamos en la revisión, en la viabilidad de un tratado de libre comercio (...) No solamente hoy exportamos, hoy también México importa insumos a Estados Unidos”, indicó.

Ambos líderes coincidieron en que el sector privado debe acompañar técnicamente al Gobierno en el proceso, aportar evidencia y evitar mensajes que erosionen la confianza.

La consigna, recalcaron, es unidad con resultados para que la revisión del T-MEC consolide lo que funciona, corrija lo necesario y reduzca la volatilidad para empresas y trabajadores en 2026.

*Con información de EFE

