Discada regia, tradición norteña que reúne diferentes tipos de carne

Un platillo emblemático del norte de México que combina técnica rústica, ingredientes abundantes y convivencia alrededor del disco

La discada regia representa la identidad culinaria del norte de México y se prepara al aire libre como símbolo de convivencia social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discada regia es mucho más que una receta; es una preparación ligada a la identidad del norte de México, donde cocinar al aire libre se convierte en un acto social.

Su elaboración parte del uso de un disco de acero inoxidable colocado sobre leña, elemento esencial que aporta carácter y método a este platillo tradicional.

Este guiso destaca por la combinación de distintos tipos de carne que se cocinan de manera gradual, permitiendo que cada ingrediente aporte su sabor y textura. El resultado es una mezcla robusta, pensada para compartirse y servirse caliente, generalmente acompañada de arroz.

Receta de discada regia

El disco de acero inoxidable y la leña son elementos fundamentales que definen el método y sabor característicos de la discada regia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente dos horas. Al finalizar el rendimiento total será de 12 porciones.

Ingredientes

  • cantidad suficiente de manteca de cerdo
  • 1 kg de carne de cerdo cortada en cubos medianos
  • 2 kg de carne de res cortada en cubos medianos
  • 200 g de chorizo cortado en rodajas
  • 400 g de tocino picado
  • 1 cerveza clara
  • 5 salchichas para asar, picadas
  • 2 cebollas picadas
  • 3 jitomates picados
  • 1 pimiento verde picado (opcional)
  • 500 ml de puré de tomate
  • sal al gusto

Utensilios especiales

  • disco de acero inoxidable

Preparación

  • Ponga sobre leña encendida un disco de acero inoxidable con un poco de manteca de cerdo. Fría en él la carne de cerdo hasta que esté ligeramente dorada. Añada al disco la carne de res y mueva continuamente durante 15 minutos, para que ambas carnes se cocinen de manera uniforme
  • Incorpore sin dejar de mover, el chorizo y el tocino. Deje que ambos se doren ligeramente
  • Agregue la cerveza clara, y cuando casi se haya evaporado por completo, incorpore la salchicha. Cocine la preparación durante unos minutos más
  • Incorpore la cebolla, el jitomate y el pimiento verde. Cuando las verduras estén cocidas, añada el puré de tomate
  • Reduzca la temperatura de cocción y deje que la discada se cocine a fuego bajo entre 20 y 25 minutos. Rectifique la sazón
  • Sirva la discada regia acompañada con el arroz de su preferencia

Una mezcla de carnes que define su esencia

Entre los ingredientes esenciales de la discada regia destacan cebolla, jitomate, pimiento verde y puré de tomate, que aportan equilibrio y color al platillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de la discada regia está conformada por carne de cerdo y carne de res cortadas en cubos medianos, que se fríen primero en manteca de cerdo. Este proceso inicial permite sellar las piezas y generar un fondo de sabor que sostiene todo el platillo.

A esta combinación se suman el chorizo en rodajas y el tocino picado, ingredientes que aportan grasa, aroma y profundidad. Su incorporación se realiza cuando las carnes principales ya han comenzado a dorarse, asegurando una cocción uniforme.

La receta se complementa con salchichas para asar, que se agregan después de la cerveza clara. Este paso permite que absorban los sabores previos sin perder su textura, integrándose de forma natural a la mezcla.

El papel de los líquidos y las verduras

Este platillo del norte de México tarda aproximadamente dos horas en prepararse y rinde para doce porciones generosas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerveza clara cumple una función clave dentro de la preparación, ya que ayuda a desprender los jugos adheridos al disco y aporta un matiz ligero al conjunto. Su evaporación casi total es necesaria antes de continuar con los siguientes ingredientes.

Las verduras, como la cebolla, el jitomate y el pimiento verde, se añaden cuando las carnes ya están bien cocidas. Su cocción suaviza la mezcla y equilibra la intensidad de los sabores cárnicos.

El puré de tomate se incorpora al final de esta etapa, aportando cuerpo y color. A partir de ese momento, la cocción se reduce para permitir que todos los elementos se integren sin perder identidad.

