Detienen a Antonio “N” en Aguascalientes, implicado en el asesinato de la regidora de Teocaltiche, Cecilia Ruvalcaba

El hombre capturado (Fiscalía de Jalisco)

Las autoridades de Jalisco informaron el arresto en Aguascalientes de un hombre que estaría implicado en el homicidio de la regidora de Teocaltiche y enfermera Cecilia Ruvalcaba Mercado.

El 15 de enero la Fiscalía de Jalisco ubicó y detuvo a Antonio “N”, quien presuntamente participó en el asesinato de la regidora de Movimiento Ciudadano registrado en mayo de 2025. El ahora capturado contra con una orden de aprehensión en su contra.

Cabe destacar que el asesinato de Cecilia Ruvalcaba es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

“La orden de aprehensión en contra de Antonio “N” fue cumplimentada con el apoyo de elementos de Aguascalientes en compañía de Policías de Investigación de Jalisco, en una localidad conocida como Ladrillera de los Arellano“, detalla el reporte de la Fiscalía de Jalisco.

(Especial)

Antonio “N” será llevado a Jalisco para que siga su proceso judicial en dicha entidad. Dicho arresto es calificado por la Fiscalía jalisciense como un avance significativo en las averiguaciones del caso y enfatizó que las las averiguaciones siguen su curso.

Era jefa de enfermeras

En su momento, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó el homicidio de la jefa de enfermaras del hospital comunitario de Teocaltiche. La mujer fue atacada la madrugada del viernes 9 de mayo.

Además, el funcionario agregó en sus redes sociales que Cecilia Ruvalcaba era “una mujer ejemplar”.

Ruvalcaba Mercado era licenciada en Enfermería y obstetricia, además de trabajar como regidora por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC). También compitió por la presidencia municipal de Teocaltiche en el proceso 2023-2024.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó lo sucedido y apuntó que se encuentra en búsqueda de los responsables.

Tras el crimen, MC compartió un comunicado en el que pedían una investigación pronta y expedita para esclarecer lo sucedido y que sean detenidos los responsables.

“Manifestamos nuestra profunda indignación y dolor por el asesinato de nuestra amiga y compañera, Cecilia Ruvalcaba, regidora del gobierno municipal de Teocaltiche, a quien le arrebataron la vida mientras trabajaba como enfermera”, se pudo leer.

Además, a finales de abril de 2025 fue asesinado José Luis Pereida Robles, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Teocaltiche, mientras que días antes (el 15 de abril) fue asesinado director de la Policía Municipal, Ramón Grande Moncada.

Después de los asesinatos mencionados el Gobierno de Jalisco anunció un plan de atención integral para Teocaltiche y el cual también incluyó Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz.

En dicha ocasión el Jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez, acompañado por dos Coordinadoras Generales y 14 Secretarios del gobierno estatal, compartió los detalles del proyecto y dialogó con las autoridades municipales de las entidades mencionadas.