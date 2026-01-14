Videos: así fue la explosión de una pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro

La explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro, ocurrida la noche del martes, provocó un incendio de gran magnitud y el cierre total de la vialidad. (Capturas de pantalla)

La noche del martes 13 de enero de 2026, una pipa que transportaba gas LP explotó en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 80, en los límites de Tepeji del Río, Hidalgo, y Jilotepec, Estado de México.

El incidente se reportó minutos después de las ocho de la noche, cuando la unidad era remolcada tras un percance vial. Automovilistas y habitantes de la zona alertaron sobre una fuerte detonación y observaron una columna de humo visible a varios kilómetros.

El accidente ocurrió cerca de la comunidad de Corrales, en un tramo que colinda con una barranca y un cerro, lo que provocó incendios secundarios además de la explosión principal.

Explota una pipa de gas LP esta noche en el km 80 de la autopista México-Querétaro. (Redes sociales)

El reporte inicial de emergencia fue recibido a las 20:07 horas por el 911, según información confirmada por autoridades de Protección Civil. En respuesta, elementos de Guardia Nacional, bomberos, Protección Civil, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y PEMEX participaron de forma coordinada en las labores de extinción y resguardo del área.

El cierre de la autopista se mantuvo en ambos sentidos durante al menos dos horas, lo que generó una fuerte carga vehicular.

Posteriormente, pasadas las 22:00 horas, se habilitó un carril en dirección a Querétaro, mientras continuaban los trabajos para reabrir el tránsito hacia la Ciudad de México.

Personal médico y administrativo del IMSS Edomex Oriente activó protocolos de emergencia vial y se mantuvo en alerta para recibir posibles lesionados, aunque hasta el momento no se reportan víctimas por los hechos, aunque se desconoce el estado de salud del conductor de la pipa.

Videos documentan el momento de la explosión

Una fuerte explosión de una pipa de gas LP paraliza la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 80, en los límites de Jilotepec y Tepeji del Río. (Redes socialeS)

Imágenes y videos difundidos por automovilistas captaron el instante en el que la pipa explotó sobre la autopista. En una de las grabaciones, una familia observa desde su vehículo la escena al aproximarse al lugar del accidente.

Hijo: Papacito, vamos a ver qué hay.

Papá: No puedo porque hay un tráiler aquí. Es un camión, ¿no? Es una pipa, papá, de gas.

Instantes después, la explosión sacude la imagen y se escuchan gritos de sorpresa y temor.

Otras grabaciones permiten apreciar la magnitud de las llamas, que se elevaron varios metros sobre el asfalto, y una densa columna de humo que cubrió la carretera. Desde distintos ángulos, los videos muestran el resplandor de la explosión y la reacción de los automovilistas, quienes detuvieron o aceleraron su marcha al percatarse del peligro.

Imágenes impactantes grabadas desde un vehículo sobre la explosión de la pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro. (Redes socialeS)

Última actualización sobre el accidente

Viridiana Reyes, directora de Protección Civil del municipio de Tepeji del Río, ofreció una actualización sobre la atención al incidente en entrevista con Milenio Televisión.

Detalló que el primer reporte de emergencia se recibió a las 20:07 horas a través del 911. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron un tractocamión tipo grúa remolcando la pipa accidentada, que ya se encontraba en llamas. Solo quedaron fragmentos de metal de la unidad y se reportaron daños en el muro de contención, además de incendios secundarios en una barranca y un cerro aledaños.

Reyes explicó que se trabajó en tres frentes: la extinción del incendio principal en la unidad, la atención a los focos de fuego en los pastizales y la contención de los daños en la infraestructura vial.

“Desde el momento que arribamos a la emergencia, no encontramos víctimas ni heridos”, afirmó la funcionaria.

Sitio exacto del accidente donde explotó y se incendió la pipa de gas LP. Crédito: Captura de Google Maps.

Agregó que el saldo podría actualizarse conforme avancen las revisiones de las autoridades correspondientes: “Eso podría cambiar cuando las autoridades correspondientes emitan lo consecuente, pero al menos en nuestro marco de atención, no tenemos registros en este momento”.

La circulación en dirección a Querétaro ya había sido parcialmente restablecida al cierre de la jornada, mientras continuaban los trabajos para reabrir el tránsito hacia la Ciudad de México. “No pasará de unas horas que se pueda habilitar el tránsito”, indicó Reyes.

Este incidente ocurre apenas tres meses después de la entrada en vigor de nuevas normas federales para el tránsito de vehículos con materiales peligrosos tras la explosión de una pipa de gas registrada en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.