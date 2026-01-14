México

Sopa ligera y rica en vitaminas de flor de calabaza con elote, ideal para vivir tu día sin pesadez

Sabor auténtico y textura suave, perfecta para cualquier temporada

Sopa de flor de calabaza
Sopa de flor de calabaza y elote: ligereza, sabor y tradición mexicana en cada cucharada. (Gemini)

La flor de calabaza y elote son ingredientes icónicos de la cocina mexicana, especialmente en temporada de frío.

Esta sopa es suave, aromática y reconfortante, pero al mismo tiempo aporta una buena dosis de fibra, vitaminas A y C, hierro, ácido fólico y minerales como el magnesio.

El elote suma saciedad y energía de calidad, mientras la flor de calabaza es baja en calorías pero muy rica en nutrientes. Es una receta ideal para vegetarianos, para quienes buscan cuidar su peso y para toda la familia.

Receta de sopa de flor de calabaza y elote

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para preparar y picar los ingredientes
  • 20 minutos de cocción

Ingredientes

  1. 2 tazas de flor de calabaza limpia y troceada
  2. 2 elotes desgranados (o 1 lata de granos de elote, escurrida)
  3. 1 calabacita en cubos pequeños
  4. ½ cebolla blanca picada
  5. 1 diente de ajo picado
  6. 1 rama de epazote (opcional)
  7. 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
  8. 2 cucharadas de aceite de oliva
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. Limón y queso fresco para servir (opcional)

Cómo hacer sopa de flor de calabaza y elote, paso a paso

  1. En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  2. Agrega la calabacita y el elote, y cocina por 3 minutos removiendo suavemente.
  3. Añade la flor de calabaza y cocina 2 minutos más, hasta que se marchite ligeramente.
  4. Incorpora el caldo de verduras y la rama de epazote; sazona con sal y pimienta al gusto.
  5. Cocina a fuego medio durante 15 minutos, permitiendo que los sabores se mezclen.
  6. Retira la rama de epazote antes de servir.
  7. Sirve caliente, acompañado de jugo de limón y queso fresco desmoronado si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 90
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 0.4 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Azúcares: 5 g (naturales de los vegetales)
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 3 g

Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa puede conservarse en refrigerador hasta 3 días, bien tapada. Calienta antes de servir.

