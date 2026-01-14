Sopa ligera y rica en vitaminas de flor de calabaza con elote, ideal para vivir tu día sin pesadez

La flor de calabaza y elote son ingredientes icónicos de la cocina mexicana, especialmente en temporada de frío.
Esta sopa es suave, aromática y reconfortante, pero al mismo tiempo aporta una buena dosis de fibra, vitaminas A y C, hierro, ácido fólico y minerales como el magnesio.
El elote suma saciedad y energía de calidad, mientras la flor de calabaza es baja en calorías pero muy rica en nutrientes. Es una receta ideal para vegetarianos, para quienes buscan cuidar su peso y para toda la familia.
Receta de sopa de flor de calabaza y elote
Tiempo de preparación
- 10 minutos para preparar y picar los ingredientes
- 20 minutos de cocción
Ingredientes
- 2 tazas de flor de calabaza limpia y troceada
- 2 elotes desgranados (o 1 lata de granos de elote, escurrida)
- 1 calabacita en cubos pequeños
- ½ cebolla blanca picada
- 1 diente de ajo picado
- 1 rama de epazote (opcional)
- 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Limón y queso fresco para servir (opcional)
Cómo hacer sopa de flor de calabaza y elote, paso a paso
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agrega la calabacita y el elote, y cocina por 3 minutos removiendo suavemente.
- Añade la flor de calabaza y cocina 2 minutos más, hasta que se marchite ligeramente.
- Incorpora el caldo de verduras y la rama de epazote; sazona con sal y pimienta al gusto.
- Cocina a fuego medio durante 15 minutos, permitiendo que los sabores se mezclen.
- Retira la rama de epazote antes de servir.
- Sirve caliente, acompañado de jugo de limón y queso fresco desmoronado si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 90
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 0.4 g
- Carbohidratos: 16 g
- Azúcares: 5 g (naturales de los vegetales)
- Proteínas: 3 g
- Fibra: 3 g
Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa puede conservarse en refrigerador hasta 3 días, bien tapada. Calienta antes de servir.