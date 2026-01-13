México

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

Cristy Nodal y Jaime González estarían molestos con su hijo por estas poderosas razones, según Javier Ceriani

Guardar
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Zacatecas estuvo marcada por una ausencia que no pasó inadvertida. Sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, así como sus hermanos, no asistieron a ninguno de los festejos ni emitieron felicitaciones en redes sociales, en contraste con las grandes celebraciones que hizo la familia Aguilar.

La familia directa del intérprete de regional mexicano no formó parte del llamado “Nodal Fest”, una serie de celebraciones privadas que se extendieron durante tres días y que reunieron a la dinastía Aguilar y a amigos cercanos de la pareja. Dichos festejos fueron planeados por su esposa, Ángela Aguilar.

Los festejos comenzaron el viernes con una cena privada en el rancho El Soyate, donde Ángela Aguilar le sorprendió regalándole su primer caballo. El segundo día, la celebración continuó con una tradicional callejoneada por el centro histórico de Zacatecas y una fiesta nocturna en el hotel Quinta Real, que incluyó música de DJ y fuegos artificiales. El tercer día, el festejo cerró con una fiesta temática de piratas en el antrobar El Edén, ubicado dentro de una mina, a la que los asistentes llegaron en tren y donde convivieron con un ambiente exclusivo y familiar.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

En videos y fotografías que circulan en redes sociales se puede ver que Pepe Aguilar, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar sí estuvieron presentes, así como figuras del espectáculo y el deporte como Kuno y Rommel Pacheco, además de Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas; y Mariana Gurrola, hija de Guadalupe Pineda.

Los motivos de la distancia en la familia de Nodal

La ausencia de los padres de Nodal no pasó inadvertida para la prensa. El conductor Javier Ceriani abordó este tema en su programa de YouTube, donde afirmó: “Sus padres ya no son parte de su historia. Cristy Nodal no felicitó a su hijo. Esto es importante. Esto es la ruptura porque Nodal eligió a los Aguilar”.

Captados en plena celebración, Pepe y Ángela Aguilar bailan reguetón en la fiesta de Christian Nodal. (teamangelita_aguilar)

Ceriani sostuvo que ni la madre ni los hermanos del cantante le dedicaron felicitaciones públicas y atribuyó este distanciamiento a desacuerdos familiares y económicos.

Entre los argumentos planteados por Ceriani destacan los siguientes puntos:

  • La preferencia de Christian Nodal por convivir con la familia Aguilar.
  • Supuestas diferencias económicas con sus padres a raíz de su demanda con Universal Music.
  • El descontento de su madre, Cristy Nodal, por el flujo de dinero que estaría destinando el cantante a proyectos y bienes relacionados con su esposa y familia política, pues el periodista señala que Ángela habría usado el dinero del sonorense para remodelar su casa.
  • El conductor también mencionó diferencias relacionadas con la hija de Nodal y Cazzu, ésta última a quien estaría apoyando la familia de Nodal.

Pese a la ausencia de su familia de origen, Christian Nodal se mostró pleno durante los festejos. En declaraciones a Ventaneando, el intérprete afirmó sentirse satisfecho con su presente personal y agradecido por el momento que atraviesa. “Yo no le pido nada a la vida, la vida me lo da todo, mi hermano, y estoy bien feliz por eso, compadre”, expresó ante las cámaras.

Palomazo de Pepe Aguilar y Nodal en su cumpleaños 27. (Instagram: teamangelita_aguilar)

También añadió: “Con gente que me quiere. Yo estoy feliz que vengan acá conmigo a disfrutar unas culturas que yo no había conocido, compadre. Y ya que las conocí, estoy más feliz...”

Por su parte, Ángela Aguilar destacó el carácter íntimo y familiar de la celebración realizada en Zacatecas. “Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, declaró la cantante durante la cobertura del festejo.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarCristy NodalJaime GonzálezPepe Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Los cuerpos presentaban impactos de bala y otras huellas visibles de violencia; podrían ser desaparecidos de Buenavista, Tomatlán

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo

Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

La celebración del cantante se extendió por 3 días seguidos en Zacatecas

Ángela Aguilar recibe críticas tras

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

El festejo del “Nodal Fest” se extendió durante tres días en diversos lugares de Zacatecas, en una fiesta organizada por su esposa, Ángela Aguilar

Ángela Aguilar le regaló su

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Arcelia

El temblor sucedió a las 23:56 horas, a una distancia de 35 km de Arcelia y tuvo una profundidad de 60.2 km

Temblor en Guerrero: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar recibe críticas tras

Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026