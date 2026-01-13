Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

(Captura de pantalla)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Zacatecas estuvo marcada por una ausencia que no pasó inadvertida. Sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, así como sus hermanos, no asistieron a ninguno de los festejos ni emitieron felicitaciones en redes sociales, en contraste con las grandes celebraciones que hizo la familia Aguilar.

La familia directa del intérprete de regional mexicano no formó parte del llamado “Nodal Fest”, una serie de celebraciones privadas que se extendieron durante tres días y que reunieron a la dinastía Aguilar y a amigos cercanos de la pareja. Dichos festejos fueron planeados por su esposa, Ángela Aguilar.

Los festejos comenzaron el viernes con una cena privada en el rancho El Soyate, donde Ángela Aguilar le sorprendió regalándole su primer caballo. El segundo día, la celebración continuó con una tradicional callejoneada por el centro histórico de Zacatecas y una fiesta nocturna en el hotel Quinta Real, que incluyó música de DJ y fuegos artificiales. El tercer día, el festejo cerró con una fiesta temática de piratas en el antrobar El Edén, ubicado dentro de una mina, a la que los asistentes llegaron en tren y donde convivieron con un ambiente exclusivo y familiar.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

En videos y fotografías que circulan en redes sociales se puede ver que Pepe Aguilar, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar sí estuvieron presentes, así como figuras del espectáculo y el deporte como Kuno y Rommel Pacheco, además de Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas; y Mariana Gurrola, hija de Guadalupe Pineda.

Los motivos de la distancia en la familia de Nodal

La ausencia de los padres de Nodal no pasó inadvertida para la prensa. El conductor Javier Ceriani abordó este tema en su programa de YouTube, donde afirmó: “Sus padres ya no son parte de su historia. Cristy Nodal no felicitó a su hijo. Esto es importante. Esto es la ruptura porque Nodal eligió a los Aguilar”.

Captados en plena celebración, Pepe y Ángela Aguilar bailan reguetón en la fiesta de Christian Nodal. (teamangelita_aguilar)

Ceriani sostuvo que ni la madre ni los hermanos del cantante le dedicaron felicitaciones públicas y atribuyó este distanciamiento a desacuerdos familiares y económicos.

Entre los argumentos planteados por Ceriani destacan los siguientes puntos:

La preferencia de Christian Nodal por convivir con la familia Aguilar.

Supuestas diferencias económicas con sus padres a raíz de su demanda con Universal Music.

El descontento de su madre, Cristy Nodal , por el flujo de dinero que estaría destinando el cantante a proyectos y bienes relacionados con su esposa y familia política, pues el periodista señala que Ángela habría usado el dinero del sonorense para remodelar su casa.

El conductor también mencionó diferencias relacionadas con la hija de Nodal y Cazzu, ésta última a quien estaría apoyando la familia de Nodal.

Pese a la ausencia de su familia de origen, Christian Nodal se mostró pleno durante los festejos. En declaraciones a Ventaneando, el intérprete afirmó sentirse satisfecho con su presente personal y agradecido por el momento que atraviesa. “Yo no le pido nada a la vida, la vida me lo da todo, mi hermano, y estoy bien feliz por eso, compadre”, expresó ante las cámaras.

Palomazo de Pepe Aguilar y Nodal en su cumpleaños 27. (Instagram: teamangelita_aguilar)

También añadió: “Con gente que me quiere. Yo estoy feliz que vengan acá conmigo a disfrutar unas culturas que yo no había conocido, compadre. Y ya que las conocí, estoy más feliz...”

Por su parte, Ángela Aguilar destacó el carácter íntimo y familiar de la celebración realizada en Zacatecas. “Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, declaró la cantante durante la cobertura del festejo.