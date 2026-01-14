“En Puebla se respeta la labor periodística y el derecho a la información”, afirma el gobierno estatal por detención de periodista

Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta MiérAlejandro Armenta Miér, expresó su rechazo a las amenazas y hostigamientos contra la labor periodística, después de que la periodista María Luisa Ruíz fuera detenida por policías municipales en Santiago Miahuatlán.

En un comunicado difundido en la red social X, la administración estatal aseguró: “Manifestamos nuestro respaldo a la periodista, María Luisa Ruíz, quien fue detenida por policías municipales de Santiago Miahuatlán”.

La postura del gobierno se da tras la denuncia pública realizada por la reportera, quien acusó a elementos policiacos de agresión e intimidación mientras realizaba su trabajo informativo.

Según el mensaje oficial, la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Puebla ya ha establecido contacto con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas para dar seguimiento al caso y ofrecer acompañamiento a la afectada.

El gobierno estatal resaltó que dicha dirección “acompañará a la periodista en los procesos correspondientes que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo, si así lo determina María Luisa Ruíz”. Además, recordó que la reportera cuenta con la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por los hechos que hizo públicos en redes sociales.

La administración concluyó su posicionamiento al subrayar: “En Puebla se respeta la labor periodística y se protege el derecho a la información”. El incidente ha generado preocupación en el gremio de comunicadores de la región, ante el clima de inseguridad para quienes ejercen el periodismo.

Agresiones contra María Luisa Ruiz

Policías municipales de Santiago Miahuatlán detuvieron y agredieron físicamente a la reportera María Luisa Ruiz de más de 60 años, durante una transmisión en la comunidad de Monte Chiquito.

Al exigirle su acreditación y no tenerla a la mano, los agentes la obligaron a subir a una patrulla y la llevaron al área de seguridad pública municipal.

La detención se produjo mientras María Luisa Ruiz cubría un operativo policial el martes, ocasionando alteraciones en su salud, ya que padece diabetes, hipertensión y problemas cardiacos, por lo que fue hospitalizada.

Durante su traslado, María Luisa Ruiz declaró que una agente la golpeó en la espalda cuando subía las escaleras del Palacio Municipal y que fue amenazada con ser remitida al Ministerio Público por presuntamente obstruir el trabajo policial. Solo tras comunicarse con sus hijos y recibir la atención de otros medios, le permitieron abandonar el lugar, aún con problemas de presión arterial.