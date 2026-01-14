México

“En Puebla se respeta la labor periodística y el derecho a la información”, afirma el gobierno estatal por detención de periodista

María Luis Ruíz, de más de 60 años, fue sacada a la fuerza del lugar mientras realizaba una transmisión en vivo

Guardar
Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México
Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta MiérAlejandro Armenta Miér, expresó su rechazo a las amenazas y hostigamientos contra la labor periodística, después de que la periodista María Luisa Ruíz fuera detenida por policías municipales en Santiago Miahuatlán.

En un comunicado difundido en la red social X, la administración estatal aseguró: “Manifestamos nuestro respaldo a la periodista, María Luisa Ruíz, quien fue detenida por policías municipales de Santiago Miahuatlán”.

La postura del gobierno se da tras la denuncia pública realizada por la reportera, quien acusó a elementos policiacos de agresión e intimidación mientras realizaba su trabajo informativo.

Según el mensaje oficial, la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Puebla ya ha establecido contacto con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas para dar seguimiento al caso y ofrecer acompañamiento a la afectada.

El gobierno estatal resaltó que dicha dirección “acompañará a la periodista en los procesos correspondientes que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo, si así lo determina María Luisa Ruíz”. Además, recordó que la reportera cuenta con la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por los hechos que hizo públicos en redes sociales.

La administración concluyó su posicionamiento al subrayar: “En Puebla se respeta la labor periodística y se protege el derecho a la información”. El incidente ha generado preocupación en el gremio de comunicadores de la región, ante el clima de inseguridad para quienes ejercen el periodismo.

Agresiones contra María Luisa Ruiz

Policías municipales de Santiago Miahuatlán detuvieron y agredieron físicamente a la reportera María Luisa Ruiz de más de 60 años, durante una transmisión en la comunidad de Monte Chiquito.

Al exigirle su acreditación y no tenerla a la mano, los agentes la obligaron a subir a una patrulla y la llevaron al área de seguridad pública municipal.

En concreto, según las últimas
En concreto, según las últimas cifras del US Press Freedom Tracker, se han producido 58 arrestos de periodistas, 86 ataques físicos (54 de ellos a manos de policías), 54 incidentes con gas lacrimógeno, 31 con espray de pimienta, 87 con balas de goma u otros proyectiles, 53 incidentes en los que cámaras fueron dañadas y 38 más de diversa índole. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

La detención se produjo mientras María Luisa Ruiz cubría un operativo policial el martes, ocasionando alteraciones en su salud, ya que padece diabetes, hipertensión y problemas cardiacos, por lo que fue hospitalizada.

Durante su traslado, María Luisa Ruiz declaró que una agente la golpeó en la espalda cuando subía las escaleras del Palacio Municipal y que fue amenazada con ser remitida al Ministerio Público por presuntamente obstruir el trabajo policial. Solo tras comunicarse con sus hijos y recibir la atención de otros medios, le permitieron abandonar el lugar, aún con problemas de presión arterial.

Temas Relacionados

mexico-noticiasPueblaperiodistaAlejandro ArmentaPolítica Mexicana

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: cierran James Sullivan en la alcaldía Cuauhtémoc

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Valor de cierre del dólar en México este 14 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

A casi 3 años de su ruptura, la conductora de Hoy hizo oficial su noviazgo con el influencer Luis Carlos Origel

¿Y el divorcio? Por qué

Salud vaginal: claves para el bienestar femenino y la prevención de infecciones, según la UNAM

Especialistas indicaron que para tener una buena salud vaginal es esencial mantener la higiene sin afectar la microbiota

Salud vaginal: claves para el

Capturaron a otras dos personas en México por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Cancún

Las autoridades comunicaron que los ahora detenidos fueron localizados por la policía, quienes aseguraron sustancias ilícitas y recabaron indicios balísticos en la escena, ya son cuatro los involucrados

Capturaron a otras dos personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran cuerpo colgado en puente

Encuentran cuerpo colgado en puente de Tijuana con mensaje del CJNG; a pocos metros había más restos humanos

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

ENTRETENIMIENTO

¿Y el divorcio? Por qué

¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

El Malilla se convierte en reportero Bizbirije oficialmente: así fue la entrega de su credencial

¿A qué se dedica y cuál es el grado de estudios del nuevo novio de Andrea Legarreta?

Jesse & Joy anuncian tercera fecha en el Auditorio Nacional para febrero 2026

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

DEPORTES

Arena México y Coliseo se

Arena México y Coliseo se vuelven internacional: AEW y ROH invade el CMLL

Mazatlán vence a Santos Laguna y hace historia en la Liga MX Femenil

Paul Aguilar ve a Rafa Márquez como el próximo DT de la Selección Mexicana: “Tiene las cualidades”

Julián Quiñones marca triplete Al Qadsiah y se consolida como uno de los mejores delanteros de la liga árabe

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: cuándo y a qué hora ver a los atletas mexicanos