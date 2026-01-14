Alexis Ayala reaparece desde una cama de hospital y con oxígeno: “Así quedé”

Alexis Ayala aparece en imágenes hospitalizado que generan preocupación en redes por su salud (IG)

El actor Alexis Ayala generó un fuerte impacto entre sus seguidores al publicar imágenes donde aparece en una cama de hospital con oxígeno, lo que provocó numerosos rumores y preocupación en redes sociales por su estado de salud.

Sin embargo, la escena correspondía a las grabaciones de su nueva participación en la telenovela “Somos familia”, cuyo estreno está previsto para junio de este año, y no a una emergencia médica real.

Se trata de una escena de la telenovela 'Somos familia' (Instagram Alexis Ayala)

En las imágenes difundidas, Ayala mostró parte del proceso de caracterización y maquillaje previo a grabar una secuencia. El propio actor aclaró la situación para disipar temores sobre su salud, afirmando: “No se espanten. Estamos grabando. Así quedé… después de un increíble trabajo de maquillaje y vestuario”.

De este modo, el exintegrante de “La casa de los famosos México” enfatizó que la alarmante escena solo formaba parte de su desempeño profesional.

En diciembre de 2025 visitó Alaska junto a su novia (Instagram: Alexis Ayala)

Los registros compartidos por Ayala se difundieron ampliamente, lo que motivó a numerosos admiradores a pronunciarse con alivio tras confirmarse que no existía ningún incidente que pusiera en peligro la salud del actor.

Muchos destacaron en redes sociales la capacidad interpretativa de Ayala y el realismo de la escena, al punto de haber creído genuinamente que atravesaba un padecimiento físico.

A pesar de que no se ofrecieron detalles pormenorizados sobre el papel que encarnará en esta nueva ficción, se conoce que Ayala interpretará a un villano en “Somos familia”, producción a cargo de Ignacio Sada, inspirada en un melodrama brasileño homónimo.

La escena de Alexis Ayala en camilla corresponde a la grabación de la telenovela "Somos familia" y no a un problema real (Captura de pantalla YouTube)

Junto a él, participan como protagonistas Oka Giner y David Zepeda. La trama explora problemáticas vinculadas al machismo y los conflictos familiares. Según expresó Ayala a la prensa:

“Está mal enfocado, piensa que el hombre es el que es, fregón, está muy frustrado porque no ha logrado realizarse en la vida, limita mucho a sus hijas y sobre todo hace algo en el arranque que va a detonar la búsqueda del personaje de Verónica y la historia”.

El historial médico de Alexis Ayala

En distintos momentos de su carrera, Ayala ha afrontado problemas médicos, entre ellos hipertensión arterial sistémica, una afección caracterizada por el incremento sostenido de la presión de la sangre en las arterias, que puede derivar en síntomas como mareos, ansiedad, dificultades respiratorias y el riesgo de infarto cuando no recibe tratamiento adecuado.

Alexis Ayala interpretará al villano en "Somos familia", telenovela producida por Ignacio Sada con estreno en junio (Foto: Instagram/@alexisayala)

De hecho, en 2018 sufrió un infarto al miocardio en Acapulco, del que logró recuperarse luego de recibir atención médica. Desde entonces, Ayala se ha mantenido bajo tratamiento y cuida especialmente su bienestar.

Inclusive, durante su paso por “La casa de los famosos México” afrontó los desafíos físicos del programa sin mostrar signos de recaída.

El regreso de Alexis Ayala al género de la telenovela ha generado entusiasmo entre su público, que espera su reaparición en la pantalla chica con este nuevo proyecto junto a figuras como Oka Giner y David Zepeda.