Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

(@zayn)

Zayn Malik cumplió 33 años y decidió hacerles un regalo especial a sus fans: salir de gira en 2026.

Por el momento se desconoce cuándo comenzará, ya que publicó las fechas censuradas, pero es un hecho que el integrante de One Direction visitará México.

En su cartel de fechas oculto, Zayn Malik anunció que tendrá tres fechas en México.

El cantante visitará México en al menos tres ocasiones durante 2026. Crédito: zayn/IG

Aunque no hay confirmación sobre el día preciso ni ciudad, es muy probable que al menos una sea en Ciudad de México y otra en Guadalajara o Monterrey, es el circuito de ciudades que otros artistas tienen.

Es posible que en cuanto se agoten las fechas, el británico abra disponibilidad de otros conciertos en caso de hacer sold out.

El cantante visitará México en al menos tres ocasiones durante 2026. Crédito: zayn/IG

Además de México, Zayn dará al menos 20 conciertos en Estados Unidos, siete en Reino Unido y seis más en América del Sur.

El concierto cancelado de Zayn Malik

Los fans del británico no dudaron en hacer bromas sobre lo ocurrido anteriormente, ya que el cantante canceló una fecha en México debido a indigestión estomacal por la comida local.

En su momento, la cancelación del concierto de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes desató una oleada de reacciones entre sus seguidores mexicanos.

Los que habrían sido asistentes al concierto compartieron sus mensajes de apoyo y desilusión en redes sociales tras conocerse que el cantante no podría presentarse el viernes por motivos de salud.

A pesar del descontento inicial, la promotora Ocesa realizó un reembolso automático, algunos comentarios tras el anuncio de su gira en 2026 recordaron este hecho y expresaron “Mejor hubieran transferido los boletos, ya me lo gasté”

Al comunicar la cancelación, el artista británico explicó a través de sus redes sociales que desde la mañana experimentó malestares significativos, por lo que decidió no participar en el espectáculo.

El cantante aparentemente canceló su concierto en CDMX por empacho. (Captura: X)

En su mensaje señaló: “Lo siento mucho, no podré estar con ustedes esta noche, espero recuperarme pronto”, manifestando su pesar por no cumplir con el evento.

El recital formaba parte de la gira mundial Stairway to the Sky, proyecto con el que Zayn Malik promueve su etapa como solista tras abandonar One Direction, según detalló la promotora Ocesa.

El concierto cancelado habría marcado la tercera presentación individual de Zayn Malik en suelo mexicano, luego de sus espectáculos realizados los días 25 y 27 de marzo en el propio Palacio de los Deportes.

Estas actuaciones constituyeron su debut como solista en México, generando alta expectativa y una gran respuesta de público, muestra de la consolidación de su carrera independiente.