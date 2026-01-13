México

Stephanie Salas admite distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

La cantante compartió que, aunque hay distancias en la familia, la pérdida de Silvia Pinal ha hecho reflexionar sobre la importancia del lazo familiar y el apoyo mutuo en momentos difíciles

Alejandra posó junto a su hermano Luis Enrique y a su sobrina Stephanie Salas

El distanciamiento entre Stephanie Salas y Alejandra Guzmán ha cobrado nueva relevancia luego del deceso de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a los 93 años, debido a una insuficiencia respiratoria aguda originada por una infección de vías urinarias.

Este episodio luctuoso puso nuevamente en primer plano las tensiones dentro de la dinastía Pinal, marcadas no solo por desacuerdos personales sino también por asuntos patrimoniales.

La polémica en torno a la distribución de la fortuna de Silvia Pinal recobró fuerza tras declaraciones de la periodista María Luisa Valdés Doria, quien informó que la actriz mantenía un seguro de inversión destinado únicamente a Stephanie Salas y Michelle Salas.

La muerte de Silvia Pinal revive las tensiones familiares y patrimoniales en la dinastía Pinal (IG)

Este fondo, que no correspondía a un seguro de vida, tenía un monto cercano a 9 millones de pesos y debía cobrarse antes de 2022. Según la periodista, Michelle Salas habría gestionado personalmente la entrega del dinero ante la aseguradora.

Esta decisión, de acuerdo con la misma fuente, no contó con el aval de Alejandra Guzmán, quien “presuntamente se comunicó con la aseguradora para intentar frenar la entrega del dinero, sin conseguirlo”.

Las discrepancias surgidas a raíz de estos movimientos financieros se sumaron a las tensiones entre Michelle Salas y Frida Sofía, quienes han manifestado sentirse tratadas de manera diferente, profundizando la fractura interna de la familia.

Alejandra Guzmán intentó frenar la entrega del seguro a favor de su sobrina, pero no tuvo éxito, según María Luisa Valdes (Foto: Cuartoscuro)

Un distanciamiento natural entre tía y sobrina

Consultada recientemente sobre la relación actual con Alejandra Guzmán, Stephanie Salas aclaró que el vínculo entre ambas no está marcado por un conflicto frontal.

La actriz expresó que “no he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, aludiendo al proceso de salud atravesado por Guzmán, quien recientemente se sometió a una delicada cirugía de columna vertebral.

Esta intervención fue necesaria a raíz de múltiples hernias discales y los antecedentes de operaciones en la cadera y la espalda baja, complicaciones derivadas de la infiltración de biopolímeros ocurrida en 2009.

Las rivalidades entre Michelle Salas y Frida Sofía reflejan la fractura interna y el trato desigual dentro de la familia Pinal (Instagram @ifridag/@michellesalasb)

Stephanie Salas sostuvo ante los medios que la distancia actual responde al desarrollo de las trayectorias personales y profesionales de cada integrante de la familia:

“Desde hace un tiempo todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales”.

Sus declaraciones remarcaron que el espacio entre ambas es consecuencia de la maduración vital y no de un quiebre emocional irreversible.

Stephanie Salas niega un conflicto frontal con Alejandra Guzmán y atribuye la distancia a los diferentes caminos personales y profesionales (Ig:@stephaniesalasoficial)

La actriz y cantante también subrayó que episodios especialmente dolorosos, como la muerte de Silvia Pinal, tienden a fortalecer el sentimiento de pertenencia: “Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar”.

