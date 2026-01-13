Sheinbaum y Trump: las 11 llamadas que han sostenido desde 2024 y qué se habló en cada una

Sheinbaum y Trump: las llamadas que han sostenido. | Jovani Pérez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido un diálogo telefónico constante a lo largo de los últimos quince meses.

Desde el primer contacto tras la elección presidencial estadounidense de 2024 hasta la conversación más reciente, ambos mandatarios han abordado asuntos de seguridad, comercio, migración, narcotráfico y soberanía.

A continuación, el recuento de cada llamada, los temas tratados y el contexto de cada encuentro telefónico.

7 de noviembre de 2024

En su primera llamada formal, Sheinbaum felicitó a Trump por su triunfo electoral y ambos acordaron mantener un diálogo abierto sobre migración, comercio y temas fronterizos. La llamada sentó las bases para una relación institucional y cordial entre ambos gobiernos. Durante el intercambio, Trump expresó: “See you soon”, reflejando el tono amistoso del primer contacto.

27 de noviembre de 2024

Los mandatarios conversaron sobre estrategias para combatir el tráfico de fentanilo y gestionar la migración. Sheinbaum dejó claro que no se consideraba el cierre de la frontera como solución. Se puso énfasis en cooperación sin recurrir a medidas unilaterales.

3 de febrero de 2025

El motivo de la llamada fue la pausa arancelaria y cooperación en seguridad. Acordaron posponer la imposición de aranceles del 25% anunciados por Trump sobre productos mexicanos. México reforzó la seguridad fronteriza con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional para contener flujos de drogas, principalmente fentanilo.

6 de marzo de 2025

En esta llamada se le dio el seguimiento arancelario y balance de avances en seguridad. El presidente estadounidense extendió el aplazamiento de aranceles. Ambos gobiernos dialogaron sobre el impacto de los esfuerzos en seguridad y el combate a bandas de droga.

17 de abril de 2025

La llamada calificada como “muy productiva” por la mandataria mexicana. Se reiteró la importancia del diálogo permanente y de avanzar en acuerdos sobre comercio y cooperación operativa en temas multilaterales.

1 de mayo de 2025

Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversaron sobre balanza comercial, reducción de desequilibrios y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación económica. Participaron secretarios de Hacienda y Economía de México y sus contrapartes estadounidenses.

22 de mayo de 2025

La llamada se dio en seguimiento sobre comercio y reformas fiscales en EEUU. Se revisó el impacto de las reformas fiscales estadounidenses en el comercio bilateral y se mantuvo una postura de negociación activa por parte de México.

17 de junio de 2025

Se trató de una conversación posterior al retiro de Trump de la Cumbre del G7. Ambos mandatarios reiteraron la cooperación en seguridad y el compromiso de llegar a acuerdos en temas urgentes.

31 de julio de 2025

La conversación fue por otra prórroga de aranceles y comercio bilateral. Se acordó una prórroga de 90 días antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses a productos mexicanos, evitando así un impacto inmediato sobre el comercio entre ambos países. Sheinbaum la presentó como “el mejor acuerdo posible” ante el contexto regional.

25 de octubre de 2025

Los presidentes revisaron el avance sobre 54 barreras no arancelarias y la situación del arancel del 25% a vehículos pesados. Sheinbaum evaluó la posibilidad de un nuevo contacto directo si el proceso lo requería.

La última llamada

La llamada más reciente se dio este lunes 12 de enero de 2026. La conversación fue solicitada por Claudia Sheinbaum tras declaraciones de Trump sobre la intención de realizar acciones militares terrestres contra cárteles mexicanos.

“Habló tres veces en la semana que le interesaría tener más participación en la seguridad de México. Yo creo que en estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo, en vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono. Hay un antecedente del trabajo en conjunto que se está haciendo. Entonces, por eso solicitamos la llamada”, comentó.

Sheinbaum también subrayó que la conversación, calificada como amable, duró 15 minutos y contó con la presencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario Roberto Velasco y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En sus redes sociales, publicó una imagen con los funcionarios y destacó: “Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones... La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

Durante este diálogo, ambos mandatarios abordaron seguridad, combate al narcotráfico, comercio e inversiones. Se acordó una próxima reunión presencial el 22 o 23 de enero de 2026 para profundizar en los temas tratados.