Rosca de yogur y manzana con canela, un clásico suave y aromático

La rosca de yogur y manzana con canela es una preparación que destaca por su textura esponjosa y su aroma cálido. Ideal para compartir en casa, este postre reúne ingredientes comunes que, al combinarse, ofrecen un resultado delicado y lleno de sabor.
Su elaboración no requiere técnicas complejas ni equipos especializados más allá de un molde para rosca y un batidor globo. Esto la convierte en una opción accesible para quienes buscan un pan dulce casero con un toque frutal y especiado.
Además de su atractivo culinario, esta rosca se presta para distintos momentos del día.
Receta de rosca de yogur y manzana con canela
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida, ya que solo tardarás 35 minutos en hacerla. AL finalizar el rendimiento final será de 12 porciones.
Ingredientes
- mantequilla para engrasar
- 1 ¾ tazas de harina de trigo + cantidad suficiente
- 3 yemas
- ½ taza de azúcar refinada
- ½ taza de yogur natural
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharada de canela en polvo
- 1 taza de cubos pequeños de manzana
- 3 claras azúcar glass para espolvorear
Utensilios especiales
- molde para rosca
- batidor globo
Preparación
Rosca
- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde para rosca
- Bate en un tazón las yemas con el azúcar, con un batidor globo, hasta que se blanqueen. Añade el yogur y mezcla bien
- Cierne la harina con el polvo para hornear y la canela en polvo e incorpóralos a la mezcla de yemas y yogur. Agrega los cubos de manzana y mézclalos bien
- Bate las claras a punto de nieve muy firme e incorpóralas con movimientos envolventes a la preparación
- Vierte la mezcla en el molde para rosca y hornéela durante 15 minutos o hasta que esté cocida
- Sácala del horno, déjala entibiar y desmóldala
- Sírvela espolvoreada con azúcar glass
Los beneficios del yogur en la cocina
El yogur natural es un ingrediente ampliamente utilizado en repostería por su capacidad para aportar suavidad y humedad a las masas. Su consistencia ayuda a obtener preparaciones más ligeras sin necesidad de agregar grandes cantidades de grasa.
Desde el punto de vista nutricional, el yogur es una fuente de proteínas y calcio.
Estos elementos forman parte de una alimentación equilibrada y contribuyen al consumo de lácteos de forma versátil y práctica.
La harina como base de la repostería
La harina de trigo es uno de los pilares de la repostería tradicional. Se obtiene a partir de la molienda del grano de trigo y su función principal es aportar estructura a las masas horneadas.
Gracias a su contenido de gluten, la harina permite que las preparaciones adquieran cuerpo y mantengan su forma durante el horneado. En recetas de rosca o pan dulce, esta característica es esencial para lograr una miga uniforme.
Utilizar la cantidad adecuada y cernirla antes de incorporarla a la mezcla favorece una textura más ligera. De esta manera, la harina se integra mejor con el resto de los ingredientes y contribuye a un resultado final equilibrado y agradable al paladar.