Rosca de yogur y manzana con canela, un clásico suave y aromático

Una receta casera que combina sencillez, ingredientes básicos y equilibrio de sabores

Rosca de yogur y manzana
Rosca de yogur y manzana con canela, un postre dulce y perfecto — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rosca de yogur y manzana con canela es una preparación que destaca por su textura esponjosa y su aroma cálido. Ideal para compartir en casa, este postre reúne ingredientes comunes que, al combinarse, ofrecen un resultado delicado y lleno de sabor.

Su elaboración no requiere técnicas complejas ni equipos especializados más allá de un molde para rosca y un batidor globo. Esto la convierte en una opción accesible para quienes buscan un pan dulce casero con un toque frutal y especiado.

Además de su atractivo culinario, esta rosca se presta para distintos momentos del día.

Receta de rosca de yogur y manzana con canela

Una opción ligera que se
Una opción ligera que se puede disfrutar en cualquier momento del día — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida, ya que solo tardarás 35 minutos en hacerla. AL finalizar el rendimiento final será de 12 porciones.

Ingredientes

  • mantequilla para engrasar
  • 1 ¾ tazas de harina de trigo + cantidad suficiente
  • 3 yemas
  • ½ taza de azúcar refinada
  • ½ taza de yogur natural
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 1 taza de cubos pequeños de manzana
  • 3 claras azúcar glass para espolvorear

Utensilios especiales

  • molde para rosca
  • batidor globo

Preparación

Rosca

  • Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde para rosca
  • Bate en un tazón las yemas con el azúcar, con un batidor globo, hasta que se blanqueen. Añade el yogur y mezcla bien
  • Cierne la harina con el polvo para hornear y la canela en polvo e incorpóralos a la mezcla de yemas y yogur. Agrega los cubos de manzana y mézclalos bien
  • Bate las claras a punto de nieve muy firme e incorpóralas con movimientos envolventes a la preparación
  • Vierte la mezcla en el molde para rosca y hornéela durante 15 minutos o hasta que esté cocida
  • Sácala del horno, déjala entibiar y desmóldala
  • Sírvela espolvoreada con azúcar glass

Los beneficios del yogur en la cocina

Milk kefir grains on wooden
Milk kefir grains on wooden table

El yogur natural es un ingrediente ampliamente utilizado en repostería por su capacidad para aportar suavidad y humedad a las masas. Su consistencia ayuda a obtener preparaciones más ligeras sin necesidad de agregar grandes cantidades de grasa.

Desde el punto de vista nutricional, el yogur es una fuente de proteínas y calcio.

Estos elementos forman parte de una alimentación equilibrada y contribuyen al consumo de lácteos de forma versátil y práctica.

La harina como base de la repostería

La calidad de la harina
La calidad de la harina devenida de las nuevas opciones genéticas será otro punto a evaluar en detalle (Revista Chacra)

La harina de trigo es uno de los pilares de la repostería tradicional. Se obtiene a partir de la molienda del grano de trigo y su función principal es aportar estructura a las masas horneadas.

Gracias a su contenido de gluten, la harina permite que las preparaciones adquieran cuerpo y mantengan su forma durante el horneado. En recetas de rosca o pan dulce, esta característica es esencial para lograr una miga uniforme.

Utilizar la cantidad adecuada y cernirla antes de incorporarla a la mezcla favorece una textura más ligera. De esta manera, la harina se integra mejor con el resto de los ingredientes y contribuye a un resultado final equilibrado y agradable al paladar.

