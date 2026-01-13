México

PRI rechazó la reforma electoral e insiste en defender al INE

Alejandro Moreno, dirigente del PRI afirmó que la eliminación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral amenaza la democracia mexicana

Alejandro Moreno, líder del PRI,
Alejandro Moreno, líder del PRI, califica como alarmante la propuesta que amenaza la autonomía del INE en México. Crédito: Composición fotográfica Infobae México

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito’, calificó como “preocupante, alarmante y grotesca” la idea de eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) tras las declaraciones de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Durante la presentación de las propuestas del INE para la reforma, Gómez cuestionó el concepto de autonomía aplicado por el instituto y sostuvo que los organismos electorales no deberían considerarse autónomos en sentido estricto, ya que “autonomía quiere decir quien se da su propia ley”, algo que no corresponde al instituto.

Ante esto, el priista denunció que esta postura representa una “confesión descarada” de las intenciones de Morena de avanzar hacia la consolidación de una dictadura en México al eliminar contrapesos e imponer control total sobre la democracia, lo que a su juicio busca “someter la democracia al poder absoluto”.

Además Moreno Cárdenas subrayó que la bancada del PRI mantendrá su defensa de la autonomía del INE y rechazó de manera categórica la iniciativa, denominada por el propio PRI como “Ley Maduro”. “En el PRI decimos NO a la reforma electoral, mejor llamada la Ley Maduro”, enfatizó.

Alejandro Moreno acusó que 33.9
Alejandro Moreno acusó que 33.9 millones de personas trabajan en la informalidad en México. | X- Alejandro Moreno

En sus declaraciones, Alejandro Moreno recordó que históricamente el tricolor, tanto en gobierno como en oposición, ha promovido cambios democráticos para fortalecer la autonomía de los organismos electorales y aseguró que aún cuando el PRI contaba con mayoría en el Congreso, impulsaron “la apertura democrática más importante en la historia del país”.

El líder priista advirtió que las reformas impulsadas por Morena buscan socavar las instituciones y denunció el intento de silenciar la pluralidad con elecciones controladas. “Morena no quiere pluralidad, quiere silencio. Morena no quiere democracia, quiere dictadura”, señaló.

Reforma electoral, entre peticiones y críticas

La reforma electoral impulsada por el gobierno de la 4T busca aprobar nuevos cambios en las reglas electorales antes del 1 de febrero, con el objetivo de que entren en vigor para los comicios de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió recientemente con Adán Augusto López y Ricardo Monreal para definir el calendario, mientras la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, integró propuestas técnicas del INE.

Frente al debate por la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), organizaciones como el Observatorio Permanente de Integridad Electoral advierten que esta medida podría generar un vacío operativo.

(Foto: especial)
(Foto: especial)

Entre las claves de la propuesta oficialista se encuentra la reducción de costos en elecciones y disminución del financiamiento público a partidos, junto con la eventual elección de consejeros electorales por voto popular, medida que incluso dentro del propio INE ha generado críticas.

