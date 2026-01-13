Ninel Conde podría ser despedida de El Tenorio Cómico por atraer menos público que Wendy Guevara: “No la van a ver”

La producción de 'El Tenorio Cómico' analiza el despido de Ninel Conde por sus altos costos y baja convocatoria de público, según Inés Moreno (IG)

La participación de Ninel Conde en la obra ‘El Tenorio Cómico’ atraviesa un momento crítico, ya que, según información reciente difundida por la periodista Inés Moreno, la producción evalúa despedirla debido a su elevado salario y la ausencia de público durante sus funciones, en contraste con los llenos que consigue Wendy Guevara cuando interpreta el mismo personaje.

El productor Álex Gou reconoció que la logística para traer a la actriz desde Miami representa un gasto considerable, señalando que sus desplazamientos implican elevados costos porque no viaja en clase turista.

“Aparte, la verdad, estarla trayendo de Miami cada ratito cuesta bastante dinerillo porque no viaja en turista la señorita”, señaló Álex Gou hace semanas.

Este factor económico se suma a su imagen, afectada tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’, donde su actitud fue cuestionada y terminó perdiendo apoyo dentro del reality.

El salario elevado de Ninel Conde y los gastos por trasladarla desde Miami generan pérdidas económicas a la obra de teatro (Gou)

Un bombón asesino con poco público

Dentro del elenco de ‘El Tenorio Cómico’, Ninel Conde interpreta a ‘Doña Inés’, en una puesta que la devolvió a los escenarios tras años de ausencia teatral y en la que alterna funciones con ‘la Perdida’ Wendy Guevara y comparte créditos con figuras como Abelito en una versión moderna y satírica de la obra clásica.

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, varias fuentes indicaron que el equipo de producción está a punto de pedirle a la actriz que permanezca en Miami, ya que su presencia implica pérdidas económicas:

“La van a correr de ‘El Tenorio Cómico’, porque los días que está Wendy Guevara está reventando, y ya no le está conviniendo nada a la producción tenerla ahí, porque son pérdidas. Es una nómina carísima y ya no les sale, porque la gente no la va a ver”, afirmó.

Wendy Guevara logra funciones llenas como 'Doña Inés', mientras las presentaciones de Ninel Conde carecen de público (Wendy Guevara/FB)

Moreno también apuntó que entre el elenco existen quejas sobre la actitud de Ninel Conde, describiéndola como “insufrible” y poco solidaria con sus compañeros. Además, la ausencia de la artista en la conferencia de prensa para la presentación de la obra se relacionó con una cirugía ocular a la que se sometió en aquellas fechas.

La recta final de ‘El Tenorio Cómico’

El Tenorio Cómico continúa su temporada 2025-2026 en el Centro Cultural Teatro II de la Ciudad de México, con la participación de Wendy Guevara y Ninel Conde alternando en el papel de Doña Inés.

Wendy Guevara debutó en noviembre de 2025, recibiendo comentarios positivos por su carisma y humor. Ninel Conde también forma parte del elenco, aunque su presencia en eventos promocionales ha sido limitada, según el productor Alex Gou, por cuestiones logísticas y de costos debido a que reside en Miami.

Fuentes de la producción afirman que la permanencia de Ninel Conde en Miami sería por las pérdidas económicas que ocasiona (IG)

El elenco incluye además a Freddy y Germán Ortega, Raúl Araiza, Albertano, Abelito, Ricardo Margaleff, María Elena Saldaña, Indio Brayan, Lenny Zundel, Pepe Magaña, Karina Torres, José Luis Guarneros y Pierre Angelo.

Las funciones están programadas hasta el 1 de febrero de 2026, con horarios los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 17:00 horas. Los boletos están disponibles en línea y en taquilla, con precios entre $1,180 y $3,294 pesos.