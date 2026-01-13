México

Detienen a “Lesli”, integrante de La Unión Tepito y enlace con el Tren de Aragua: cobraba por explotación sexual en CDMX

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que además de ella se detuvo a cinco miembros más relacionados con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

Guardar
Lesli Valeri “N” fue identificada
Lesli Valeri “N” fue identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual y enlace con un grupo delictivo local. (Gabinete de Seguridad)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta oficial de X la detención de seis integrantes del Tren de Aragua en la Ciudad de México.

Destacó que estas personas estarían relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Además, destacó que entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con La Unión Tepito.

También fue detenido Bryan “N”, quien fungía como operador financiero de la organización, estaba encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades anunciaron la detención
Las autoridades anunciaron la detención de seis integrantes del Tren de Aragua en Ciudad de México por extorsión y trata de personas. (Jovani Pérez | Infobae México)

Quiénes participaron en la detención

De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por Fuerzas Federales, esto fue resultado de las acciones realizadas para combatir actividades ilícitas trasnacionales.

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a seis personas y cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios.

Resultado de líneas de investigación sobre el Tren de Aragua, grupo delictivo dedicado tanto a la extorsión como a la privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Con esto, se implementaron tres tipos de vigilancia, fija, móvil y discreta en los inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.

Bryan “N”, operador financiero del
Bryan “N”, operador financiero del Tren de Aragua, facilitaba inmuebles para el resguardo de víctimas y miembros de la organización criminal. (Gabinete de Seguridad)

Cómo fue el operativo y el papel de Bryan N en el Tren de Aragua

Tras un operativo coordinado, se catearon dos viviendas donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más. Ahí se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Al continuar con las investigaciones, en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero de la organización trasnacional, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Además, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de la Ciudad de México, otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en Centro Federal de Reinserción Social No.4 Noroeste, Tepic, Nayarit.

Temas Relacionados

HarfuchTren de AraguaLa Unión TepitoCDMXNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo ocurrió a las 7:00 horas, a una distancia de 159 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.4 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

La conductora sonrojó a su compañera con preguntas incómodas en plena transmisión en vivo de “Hoy”

Galilea Montijo revive rumores de

México: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

‘La Mañanera’ de hoy martes 13 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera’ de hoy martes

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: carga vehicular en la autopista México-Puebla por accidente

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo revive rumores de

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

Ángela Aguilar aseguró ser representante cultural de Zacatecas

Este fue el tour del “Nodal Fest” en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

DEPORTES

Fórmula 1: cuándo se presentan

Fórmula 1: cuándo se presentan los monoplazas de la temporada 2026, con Cadillac y Checo Pérez

Newcastle United vs Manchester City: dónde ver las semifinales de la Carabao Cup en México

Tigres vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 2 en México

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México