Gobierno de Michoacán anunció avances de programa de IA para vigilar producción de aguate y asegurar una industria limpia

Alfredo Ramírez Bedolla anunció avances en conferencia de prensa. (X: @FiscaliaMich)

En conferencia de prensa, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, contó con la participación del doctor Alejandro Méndez López, Secretario del Medio Ambiente, quien presentó los avances en el programa Guardián Forestal.

De acuerdo con la información difundida por Méndez López, “se trata de una plataforma tecnológica de información satelital que compara el territorio en distintos momentos del tiempo".

Además, puuntualizó que esta herramienta ayuda a tratar temas como la deforestación, los incendios, para medir el uso del agua, para ver el comportamiento de cultivos y la salud del bosque, entre otras acciones.

“A dos años de que inició la operación del Guardián Forestal llevamos 2 mil huertas de aguacate registradas bloqueadas para la exportación por deforestar e incumplir con los procedimientos de la certificación Pro Forest Avocado y mil predios denunciados en nuestro sistema”, explicó el secretario del Medio Ambiente.

Además, señaló que este sistema ya se implementó en 37 empaques, que son el equivalente del 90% de la exportación de aguacate, añadiendo que la certificación para huertas implica que “las que deforestaron después de 2018, se establecieron en predios de incendio después de 2012, se encuentran en áreas protegidas, no pagan servicios ambientales equivalentes o tienen denuncias, no pueden exportar a EEUU”.

