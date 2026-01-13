México

Gobierno de Michoacán anunció avances de programa de IA para vigilar producción de aguate y asegurar una industria limpia

Con el programa Guardián Forestal fue posible vetar a 2 mil huertas de la exportación a EEUU

Guardar
Alfredo Ramírez Bedolla anunció avances
Alfredo Ramírez Bedolla anunció avances en conferencia de prensa. (X: @FiscaliaMich)

En conferencia de prensa, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, contó con la participación del doctor Alejandro Méndez López, Secretario del Medio Ambiente, quien presentó los avances en el programa Guardián Forestal.

De acuerdo con la información difundida por Méndez López, “se trata de una plataforma tecnológica de información satelital que compara el territorio en distintos momentos del tiempo".

Además, puuntualizó que esta herramienta ayuda a tratar temas como la deforestación, los incendios, para medir el uso del agua, para ver el comportamiento de cultivos y la salud del bosque, entre otras acciones.

“A dos años de que inició la operación del Guardián Forestal llevamos 2 mil huertas de aguacate registradas bloqueadas para la exportación por deforestar e incumplir con los procedimientos de la certificación Pro Forest Avocado y mil predios denunciados en nuestro sistema”, explicó el secretario del Medio Ambiente.

Además, señaló que este sistema ya se implementó en 37 empaques, que son el equivalente del 90% de la exportación de aguacate, añadiendo que la certificación para huertas implica que “las que deforestaron después de 2018, se establecieron en predios de incendio después de 2012, se encuentran en áreas protegidas, no pagan servicios ambientales equivalentes o tienen denuncias, no pueden exportar a EEUU”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

MichoacánIAAlfredo Ramírez BedollaAguacatemexico-noticias

Más Noticias

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

La agrupación delictiva pasó de ser una banda carcelaria a una de las organizaciones criminales consolidadas a nivel trasnacional

El Tren de Aragua y

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: transportistas se manifiestan también la carretera Los Reyes-Texcoco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Sheinbaum afirma que el IMSS es el sistema de salud “más importante” de América

La presidenta presentó los avances en la agilización de la atención médica de especialidad y para cirugía

Sheinbaum afirma que el IMSS

Multas de tránsito subirán en Edomex por actualización de la UMA: estos son los nuevos montos para febrero del 2026

La UMA fue actualizada por el INEGI y quedará en 117.31 pesos diarios

Multas de tránsito subirán en

Checo Pérez utilizará un livery especial con Cadillac en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona

El proyecto de Cadillac avanza con miras a su debut como el undécimo equipo de la parrilla, respaldado por General Motors y TWG Motorsports

Checo Pérez utilizará un livery
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Tren de Aragua y

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

Detienen a “Lesli”, integrante de La Unión Tepito y enlace con el Tren de Aragua: cobraba por explotación sexual en CDMX

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi brilló en el

Gloria Trevi brilló en el Palenque de la Feria de León con Wendy Guevara y Karina Torres en primera fila

BTS World Tour: la banda K-Pop confirma fecha en México

“No te cases ni te embarques”: los mejores memes que dejó el primer martes 13 del 2026

La artista Molly Gochman traerá su propuesta interactiva a México

Ninel Conde lanza dardo a sus detractoras: “no hay mujeres feas, sino sin presupuesto”

DEPORTES

Oswaldo Sánchez confía en que

Oswaldo Sánchez confía en que la Selección Mexicana hará historia en el Mundial 2026

Checo Pérez utilizará un livery especial con Cadillac en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona

Quién era Alain Orsoni, el dirigente que llevó a Guillermo Ochoa al Ajaccio

Maikel Franco se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México

Toluca vs Santos: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026