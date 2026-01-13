México

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

El detenido es señalado por asociación delictuosa agravada y vínculos con delitos de alto impacto

Detención de Sergio Ivan
Detención de Sergio Ivan "N" por elementos de la FGJCDMX (@PabloVazC/X)

Como resultado de labores de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (PDI-FGJCDMX), ejecutaron una orden de aprehensión en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en contra de Sergio Iván “N”, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada.

De acuerdo con información que tuvo acceso Infobae México, el detenido está identificado como presunto integrante del grupo criminal “La Unión Tepito”, el cual trabaja directamente para los sujetos conocidos como “El Cabezón” y “El Tuna”, dedicados a diversas actividades ilícitas, entre ellas el narcomenudeo, la extorsión, el robo en distintas modalidades y el homicidio.

Esta organización delictiva tendría presencia principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, así como en algunos puntos de la zona norte de la capital, en áreas colindantes con el Estado de México.

Las autoridades detallaron que la detención fue resultado de un trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de información, seguimiento de líneas de investigación y la atención puntual a denuncias ciudadanas.

Detención en Tlalnepantla de Baz

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de la Unión Tepito. Crédito: (@OVIALCDMX/X)

Estos elementos permitieron ubicar al presunto responsable fuera del territorio capitalino, por lo que se implementó un operativo conjunto para dar cumplimiento al mandato judicial en territorio mexiquense.

El despliegue operativo se llevó a cabo en el municipio de Tlalnepantla, donde los agentes localizaron a Sergio Iván “N” y le notificaron la orden de aprehensión vigente en su contra.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia integral para combatir los delitos de alto impacto en la capital del país, particularmente aquellos relacionados con la operación de grupos criminales que generan violencia y afectan de manera directa la seguridad de las y los ciudadanos.

Asimismo, se subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con autoridades de otras entidades federativas, para hacer frente a organizaciones delictivas que no se limitan a un solo territorio y que suelen operar en zonas metropolitanas con alta movilidad.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, las dependencias de seguridad y procuración de justicia continúan trabajando de manera conjunta para atender las denuncias ciudadanas, fortalecer las investigaciones y realizar acciones operativas que permitan reducir la incidencia delictiva y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener y reforzar estas estrategias, con el objetivo de avanzar en la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz. También hicieron un llamado a la población para seguir colaborando mediante la denuncia oportuna, al considerar que la participación ciudadana es un elemento clave para identificar y desarticular redes criminales que operan tanto en la Ciudad de México como en zonas conurbadas del Estado de México.

Finalmente, se informó que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la célula delictiva y determinar su nivel de participación en los distintos ilícitos que se les atribuyen, a fin de desmantelar por completo la estructura criminal y evitar que continúe generando violencia en la región.

