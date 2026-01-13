México

Club de fans de BTS pide revelar el mapa y el precio de los boletos antes de la preventa

La preventa exclusiva requerirá registro y membresía especial, por lo que muchos fans ya esperan mayor información para adquirir las mejores entradas

Los seguidores de la banda de K-Pop alegaron mayor transparencia en el evento. (EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

BTS confirmó su regreso a la Ciudad de México en 2026 con tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros. De acuerdo con el anuncio en sus redes sociales oficiales y con datos de OCESA, las presentaciones se realizarán el 7, 9 y 10 de ese mayo, en el marco de su nueva gira mundial tras el lanzamiento de un nuevo álbum.

La venta de entradas para BTS México 2026 estará estructurada en dos fases distintas. Según OCESA y la boletera Ticketmaster, la preventa exclusiva para quienes cuenten con la membresía activa de Weverse y hayan completado el registro se habilitará el jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 (hora local de la Ciudad de México). La venta general comenzará el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 en el mismo horario.

Para participar en la preventa, Ticketmaster destacó que es esencial poseer una membresía Weverse vigente y que el registro se haya realizado correctamente en la plataforma designada. El código personal, enviado tras completar el proceso, será indispensable y deberá coincidir con el correo electrónico de la cuenta asociada.

Además de los boletos estándar, Ticketmaster informó sobre la disponibilidad de paquetes VIP para los conciertos de BTS en 2026. Estas experiencias VIP ofrecerán acceso prioritario al recinto, ventajas exclusivas y artículos de edición especial, además de posibilitar momentos diferenciados previos al espectáculo. Según la boletera, los beneficios están previstos para que los asistentes tengan una experiencia distinta respecto a las entradas tradicionales.

Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué pide el BTS Army México?

Los seguidores de la banda subrayaron la necesidad de contar con información anticipada sobre los precios y el mapa del recinto antes del inicio de la venta, y solicitó transparencia a la organización.

“Agradecemos que México sea considerado para un evento tan importante como BTS. Sin duda, es un momento esperado por miles de personas. Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. Quedamos atentos a la publicación de estos datos.”, expresó el colectivo en un comunicado dirigido a OCESA.

El objetivo de esta petición atiende la necesidad de conocer los mejores lugares para ver al grupo surcoreano. (TW BTS ARMY México)

El grupo de fans también hizo hincapié en la importancia de publicar oportunamente esos datos para que el proceso de compra sea claro y justo para todos los interesados. La anticipación y acceso a información precisa son condiciones consideradas esenciales para la comunidad seguidora.

BTS suma esta serie de conciertos a su historial de visitas a México, con actuaciones en 2014, 2015 y 2017, aunque será la primera vez que regrese como grupo completo desde ese último año.

La ausencia en conjunto se debió al cumplimiento del servicio militar obligatorio de varios de sus integrantes. El próximo álbum, que saldrá a la venta el 20 de marzo con 14 canciones interpretadas por los siete miembros, ha sido presentado por su agencia como “una muestra de agradecimiento a los fanáticos que acompañaron a los artistas durante sus actividades individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio”.

