Álvarez Máynez pide a la Profeco que aclare los precios de boletos para BTS en CDMX antes de la venta

BTS confirma tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial en mayo de 2026. (@ocesa_kpop)

El anuncio del regreso de BTS a la Ciudad de México en 2026, con tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, movilizó a miles de seguidores que reclaman transparencia y acceso anticipado a información clave antes de la preventa.

Los fans solicitan a OCESA detalles claros sobre los precios y el mapa del recinto antes del inicio de la venta de entradas, recalcando que estos datos resultan fundamentales para que la experiencia arranque de manera positiva.

BTS se prepara para conquistar tres noches en el GNP Seguros de CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Dicha petición responde a la estructura de venta anunciada: la preventa exclusiva, reservada para miembros registrados en Weverse, se iniciará el 22 de enero a las 9:00 (horario de la Ciudad de México), mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero a la misma hora, según datos de OCESA y la boletera Ticketmaster.

Un comunicado de fans que se viralizó en redes sociales expresa: “información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. Quedamos atentos a la publicación de estos datos.”, según el texto dirigido a OCESA. Además, el grupo resalta que la anticipación y el acceso equitativo constituyen condiciones esenciales para una compra justa entre los seguidores.

De acuerdo con OCESA, las tres presentaciones de BTS tendrán lugar el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su nueva gira mundial tras el lanzamiento de un nuevo álbum.

Máynez se sube a las exigencias

Todo indica que el emecista está interesado en el show de BTS, pero quiere claridad (Facebook Jorge Álvarez Máynez)

Quien también quiere información clara antes de la venta de boletos es Álvarez Máynez, ex candidato a la presidencia de México que quedó en tercer lugar tras las elecciones del 2024.

El integrante de Movimiento Ciudadano subió a sus redes sociales una fotografía de su denuncia formal ante la Profeco, y exigió claridad para la adquisición de entradas para los shows que BTS prepara en la Ciudad de México. Escribió:

“Hoy se anunció que BTS viene a México. Por eso hemos solicitado de manera formal a Profeco que se publiquen de manera anticipada y clara: precios, cargos, mapas de asientos y condiciones completas de venta de boletos”.

Las razones de Máynez para acudir a la Profeco

BTS dará 3 conciertos en CDMX (Facebook)

En el documento que el propio Máynez publicó se leen las razones de su denuncia:

“Lo anterior se formula en mi carácter de ciudadano y persona consumidora potencial, interesado en que los procesos de comercialización de boletos para eventos masivos se realicen bajo condiciones de transparencia, equidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas consumidoras, particularmente en eventos de alta demanda que involucran a miles de personas”.