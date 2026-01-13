Álvarez Máynez pide a la Profeco que aclare los precios de boletos para BTS en CDMX antes de la venta

El anuncio del regreso de BTS a la Ciudad de México en 2026, con tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, movilizó a miles de seguidores que reclaman transparencia y acceso anticipado a información clave antes de la preventa.
Los fans solicitan a OCESA detalles claros sobre los precios y el mapa del recinto antes del inicio de la venta de entradas, recalcando que estos datos resultan fundamentales para que la experiencia arranque de manera positiva.
Dicha petición responde a la estructura de venta anunciada: la preventa exclusiva, reservada para miembros registrados en Weverse, se iniciará el 22 de enero a las 9:00 (horario de la Ciudad de México), mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero a la misma hora, según datos de OCESA y la boletera Ticketmaster.
Un comunicado de fans que se viralizó en redes sociales expresa: “información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. Quedamos atentos a la publicación de estos datos.”, según el texto dirigido a OCESA. Además, el grupo resalta que la anticipación y el acceso equitativo constituyen condiciones esenciales para una compra justa entre los seguidores.
De acuerdo con OCESA, las tres presentaciones de BTS tendrán lugar el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su nueva gira mundial tras el lanzamiento de un nuevo álbum.
Máynez se sube a las exigencias
Quien también quiere información clara antes de la venta de boletos es Álvarez Máynez, ex candidato a la presidencia de México que quedó en tercer lugar tras las elecciones del 2024.
El integrante de Movimiento Ciudadano subió a sus redes sociales una fotografía de su denuncia formal ante la Profeco, y exigió claridad para la adquisición de entradas para los shows que BTS prepara en la Ciudad de México. Escribió:
“Hoy se anunció que BTS viene a México. Por eso hemos solicitado de manera formal a Profeco que se publiquen de manera anticipada y clara: precios, cargos, mapas de asientos y condiciones completas de venta de boletos”.
Las razones de Máynez para acudir a la Profeco
En el documento que el propio Máynez publicó se leen las razones de su denuncia:
“Lo anterior se formula en mi carácter de ciudadano y persona consumidora potencial, interesado en que los procesos de comercialización de boletos para eventos masivos se realicen bajo condiciones de transparencia, equidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas consumidoras, particularmente en eventos de alta demanda que involucran a miles de personas”.