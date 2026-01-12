¿Qué precauciones adicionales se deben tener en cuenta al tratar de eliminar verrugas en niños?

Eliminar verrugas en niños requiere precauciones adicionales para evitar complicaciones y contagios, según información del Massachusetts General Hospital.
Las verrugas, causadas por el virus del papiloma humano -VPH-, suelen aparecer en manos, pies y rostro, y aunque no generan daño grave, pueden propagarse con facilidad entre menores.
Tipos de verrugas y su propagación en niños
De acuerdo con el Massachusetts General Hospital, existen tres tipos principales de verrugas en niños: las comunes, que se observan como bultos duros y claros, a veces con puntos marrones o negros; las plantares, que se localizan en la base del pie y suelen ser dolorosas; y las planas, que surgen en grupos sobre el rostro, manos o piernas. El virus se transmite por contacto piel con piel o por objetos contaminados, como toallas o instrumentos de aseo.
El riesgo aumenta si el menor tiene cortes o lesiones abiertas. Por ello, el hospital recomienda extremar la higiene y evitar el contacto directo con las verrugas de otras personas.
Medidas de prevención y control contra las verrugas en niños
Especialistas del Massachusetts General Hospital sugieren adoptar las siguientes acciones para reducir el riesgo de contagio y propagación:
- Usar sandalias en vestuarios y duchas compartidas.
- No caminar descalzo en áreas públicas.
- Lavar las manos después de tocar una verruga.
- Cubrir la verruga con un vendaje o cinta adhesiva.
- Limpiar cuidadosamente los instrumentos de aseo personal.
- Evitar rasurar o pellizcar las verrugas.
- No compartir toallas ni objetos de higiene.
- Vigilar la aplicación de la vacuna contra el HPV en niños a partir de los 9 años.
Estas medidas ayudan a contener la dispersión del virus en el entorno familiar y escolar.
Tratamientos caseros y en consultorio contra el VPH que provoca verrugas en niños
Las verrugas en la infancia suelen desaparecer solas en uno o dos años, aunque algunos casos requieren intervención. Para los tratamientos en casa, el Massachusetts General Hospital recomienda productos con ácido salicílico, que ayudan a desprender la piel muerta.
Este procedimiento implica remojar la verruga en agua tibia (hasta 43 °C), limar la superficie con una lima desechable y aplicar el medicamento, protegiendo la piel sana circundante. El área debe cubrirse con un vendaje y repetir el proceso cada uno o dos días, con pausas de una semana cada dos ciclos de tratamiento.
Otra opción es el uso de cinta adhesiva, colocándola sobre la verruga durante seis días, retirándola, remojando el área y limando la superficie antes de volver a colocar la cinta. El hospital advierte que el éxito de este método es variable.
Cuando los tratamientos caseros no funcionan, los médicos pueden recurrir a procedimientos en el consultorio, como la crioterapia (congelación con nitrógeno líquido) o la extirpación mediante bisturí o láser, lo que puede dejar cicatrices. En casos persistentes, los dermatólogos emplean cremas o inyecciones especiales bajo supervisión médica.
Señales de alerta y consulta médica
Se recomienda consultar a un especialista si el menor presenta varias verrugas, si alguna crece o cambia de aspecto rápidamente, o si produce dolor, sangrado o secreción. Es fundamental evitar el uso de productos agresivos durante más de 12 semanas sin supervisión médica y no emplear métodos caseros en verrugas ubicadas en áreas delicadas, como el rostro o cerca de los ojos.
La prevención y el tratamiento adecuado de las verrugas en niños dependen de una higiene estricta, la vigilancia de los adultos y la consulta oportuna con profesionales de la salud.