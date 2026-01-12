¿Qué precauciones adicionales se deben tener en cuenta al tratar de eliminar verrugas en niños? (RS)

Eliminar verrugas en niños requiere precauciones adicionales para evitar complicaciones y contagios, según información del Massachusetts General Hospital.

Las verrugas, causadas por el virus del papiloma humano -VPH-, suelen aparecer en manos, pies y rostro, y aunque no generan daño grave, pueden propagarse con facilidad entre menores.

Tipos de verrugas y su propagación en niños

De acuerdo con el Massachusetts General Hospital, existen tres tipos principales de verrugas en niños: las comunes, que se observan como bultos duros y claros, a veces con puntos marrones o negros; las plantares, que se localizan en la base del pie y suelen ser dolorosas; y las planas, que surgen en grupos sobre el rostro, manos o piernas. El virus se transmite por contacto piel con piel o por objetos contaminados, como toallas o instrumentos de aseo.

El riesgo aumenta si el menor tiene cortes o lesiones abiertas. Por ello, el hospital recomienda extremar la higiene y evitar el contacto directo con las verrugas de otras personas.

Tipos de verrugas y su propagación en niños (Foto: Clínica Condesa Gob)

Medidas de prevención y control contra las verrugas en niños

Especialistas del Massachusetts General Hospital sugieren adoptar las siguientes acciones para reducir el riesgo de contagio y propagación:

Usar sandalias en vestuarios y duchas compartidas.

No caminar descalzo en áreas públicas.

Lavar las manos después de tocar una verruga.

Cubrir la verruga con un vendaje o cinta adhesiva.

Limpiar cuidadosamente los instrumentos de aseo personal.

Evitar rasurar o pellizcar las verrugas.

No compartir toallas ni objetos de higiene.

Vigilar la aplicación de la vacuna contra el HPV en niños a partir de los 9 años.

Estas medidas ayudan a contener la dispersión del virus en el entorno familiar y escolar.

Tratamientos caseros y en consultorio contra el VPH que provoca verrugas en niños

Las verrugas en la infancia suelen desaparecer solas en uno o dos años, aunque algunos casos requieren intervención. Para los tratamientos en casa, el Massachusetts General Hospital recomienda productos con ácido salicílico, que ayudan a desprender la piel muerta.

Este procedimiento implica remojar la verruga en agua tibia (hasta 43 °C), limar la superficie con una lima desechable y aplicar el medicamento, protegiendo la piel sana circundante. El área debe cubrirse con un vendaje y repetir el proceso cada uno o dos días, con pausas de una semana cada dos ciclos de tratamiento.

Cinco remedios caseros para eliminar verrugas del cuello de forma eficaz con ingredientes de cocina, sin riesgos (Foto: RS)

Otra opción es el uso de cinta adhesiva, colocándola sobre la verruga durante seis días, retirándola, remojando el área y limando la superficie antes de volver a colocar la cinta. El hospital advierte que el éxito de este método es variable.

Cuando los tratamientos caseros no funcionan, los médicos pueden recurrir a procedimientos en el consultorio, como la crioterapia (congelación con nitrógeno líquido) o la extirpación mediante bisturí o láser, lo que puede dejar cicatrices. En casos persistentes, los dermatólogos emplean cremas o inyecciones especiales bajo supervisión médica.

Señales de alerta y consulta médica

Se recomienda consultar a un especialista si el menor presenta varias verrugas, si alguna crece o cambia de aspecto rápidamente, o si produce dolor, sangrado o secreción. Es fundamental evitar el uso de productos agresivos durante más de 12 semanas sin supervisión médica y no emplear métodos caseros en verrugas ubicadas en áreas delicadas, como el rostro o cerca de los ojos.

La prevención y el tratamiento adecuado de las verrugas en niños dependen de una higiene estricta, la vigilancia de los adultos y la consulta oportuna con profesionales de la salud.