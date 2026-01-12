Por líos legales, Paulina Rubio vende ‘Ananda’, su emblemática mansión en Miami y se muda a casa más modesta

Paulina Rubio concretó la venta de su emblemática casa Ananda en Miami Beach por USD 16,8 millones, según Ventaneando (REUTERS/Alisha Jucevic)

El año comenzó con el cierre de una etapa relevante para Paulina Rubio, quien confirmó la venta de su histórica residencia Ananda en Miami Beach. La casa, diseñada por Ricardo Bofill Levi, se caracterizaba por su significado personal y profesional en la trayectoria de la artista, marcada por vínculos familiares y sentimentales, pero también por acontecimientos turbulentos en su vida privada.

Una suma millonaria y las cuentas saldadas

De acuerdo con información divulgada por el programa Ventaneando, la operación alcanzó USD 16,8 millones, que equivalen aproximadamente a 300 millones de pesos mexicanos, cifra que refleja el atractivo del inmueble.

La propiedad, situada en el número 20 de West Di Lido Drive y registrada a nombre de P Blond Studios Music in Art LLC, pasó a manos de Tidal Property Group, una empresa de Delaware asociada con inversores inmobiliarios de Nueva York, según confirmó el programa de espectáculos.

Antes de concretar la transacción, Rubio saldó la totalidad de sus deudas relacionadas con la vivienda, lo que permitió realizar la entrega sin inconvenientes.

La histórica residencia Ananda, diseñada por Ricardo Bofill Levi, marcó una etapa clave en la vida personal y artística de Paulina Rubio (IG)

Ventaneando detalló que los conflictos legales por la custodia y los acuerdos de convivencia de sus hijos, Andrea Nicolás y Eros, impactaron de manera directa en la situación financiera de la cantante, quien en varias ocasiones tuvo que hipotecar la casa y enfrentó dificultades para solventar los pagos.

La adquisición del terreno se remonta a 1996, cuando se compró por USD 529.000, según la documentación a la que accedió el mismo medio. En aquel entonces, la gestión estuvo a cargo de una sociedad administrada por Paulina Rubio y su madre, Susana Dosamantes —fallecida en 2022—.

La construcción finalizó en 2004 sobre un espacio de casi 353 metros cuadrados, e incluyó cuatro recámaras, cuatro baños y muelle privado, una de las características distintivas de esa zona exclusiva de Miami Beach, frecuentada por empresarios y celebridades internacionales.

Antes de vender Ananda, Paulina Rubio liquidó todas las deudas que pesaban sobre la vivienda, permitiendo una entrega sin inconvenientes (Archivo)

Un valor sentimental para ‘La chica dorada’

Más allá de su valor inmobiliario, la residencia posee un peso simbólico para Rubio. Además de haber sido diseñada por el padre de su antigua pareja, Ricardo Bofill, Ananda guarda recuerdos de momentos familiares y también de los episodios más tensos de su vida, como las disputas con Nicolás Vallejo Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos.

Estos litigios cobraron notoriedad y marcaron el fin de la etapa en que la artista habitó la propiedad.

El nombre Ananda, palabra que en sánscrito significa “felicidad”, también fue el título del octavo álbum de estudio de Paulina Rubio, editado en 2006. Este trabajo le abrió puertas en los países escandinavos y le valió una invitación a actuar en el concierto de los Premios Nobel de ese año, donde compartió escenario con figuras como Rihanna y Sharon Stone.

Conflictos legales por la custodia de sus hijos forzaron a Rubio a hipotecar la casa, generando dificultades financieras previas a la venta0 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Actualmente, Paulina Rubio reside en otro domicilio en Miami Beach junto a sus hijos. Esta nueva vivienda, según señalan los informes de Ventaneando, es mucho más modesta respecto a la emblemática Ananda, que permanecerá como un símbolo de una fase intensa y pública en el recorrido vital de “la chica dorada”.