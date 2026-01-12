¿Paulina Rubio en quiebra? Todos los líos legales por los que terminó vendiendo su mansión en Miami (RS)

Paulina Rubio vendió su icónica mansión en Miami por más de 16 millones de dólares para enfrentar deudas y litigios legales, en medio de un proceso de reestructuración patrimonial y familiar.

El adiós a “Ananda”: venta de la mansión que marcó la vida de Paulina Rubio

En enero de 2026, Paulina Rubio cerró una de las etapas más emblemáticas de su vida al desprenderse de la residencia conocida como “Ananda” en Miami Beach.

La propiedad, diseñada por el arquitecto Ricardo Bofill Levi, fue adquirida originalmente en 1996 por Rubio y su madre, Susana Dosamantes. De acuerdo con Ventaneando, el precio final alcanzó 16,8 millones de dólares (aproximadamente 300 millones de pesos mexicanos), y la compra se concretó a través de la compañía Tidal Property Group, vinculada a inversores inmobiliarios de Nueva York.

La operación permitió a la artista saldar todas sus deudas relacionadas con el inmueble, un requisito que, según el medio de espectáculos, resultó indispensable para concretar la venta sin obstáculos. Tras la firma, Rubio se mudó a una vivienda más modesta, también ubicada en Miami Beach.

El adiós a “Ananda”: venta de la mansión que marcó la vida de Paulina Rubio (IG)

Impacto de los litigios: crisis familiar y situación financiera de ‘La Chica Dorada’

Durante el último año, los medios especializados han seguido de cerca los problemas legales y personales de Paulina Rubio. Ventaneando detalló que la cantante enfrentó múltiples conflictos derivados de la custodia de su hijo mayor, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera (“Colate”).

En 2025, el menor denunció supuestos episodios de maltrato e incomunicación, lo que motivó la intervención judicial en Miami. Como resultado, un juez otorgó la custodia temporal al padre, quien reside actualmente en España. Además, la justicia dispuso que tanto la artista como su familia recibieran atención profesional y participaran en sesiones de terapia familiar.

Estos conflictos legales impactaron directamente en las finanzas de Paulina Rubio, quien, según el programa, debió hipotecar la residencia en varias ocasiones para afrontar gastos legales y acuerdos de convivencia referentes a sus hijos, Andrea Nicolás y Eros.

Datos clave sobre el patrimonio y la residencia

La mansión “Ananda” fue construida en 2004 sobre un terreno de 353 metros cuadrados.

Contaba con cuatro recámaras, cuatro baños y muelle privado, elementos distintivos en esa zona exclusiva de Miami Beach .

El inmueble permaneció registrado bajo el nombre de la sociedad P Blond Studios Music in Art LLC , vinculada a la cantante.

El nombre “Ananda” –felicidad en sánscrito– también fue el título del octavo álbum de estudio de la artista, lanzado en 2006.

Impacto de los litigios: crisis familiar y situación financiera de ‘La Chica Dorada’ (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

Custodias y juicios con sus ex parejas: por qué Paulina Rubio estaría en una fuerte crisis financiera

A partir de enero de 2026, la situación legal de Paulina Rubio presenta dos desafíos principales: la disputa por la custodia de su hijo mayor y una crisis financiera que la obligó a vender sus propiedades.

Disputa por la custodia

Está en curso una batalla legal con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera (“Colate”), por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

El 20 de enero de 2026 se realizará una audiencia en una corte de Miami para definir la custodia total del menor.

En julio de 2025, una jueza concedió a Colate la custodia temporal durante el verano, permitiendo que el niño permaneciera dos meses en España tras acusaciones de presunto maltrato infantil, las cuales Paulina Rubio niega.

Además, enfrenta procesos legales con Jerry Bazúa, padre de su segundo hijo, quien ha formulado cuestionamientos sobre el entorno familiar.

El presunto regreso a la música 2026 que podría salvar la estabilidad financiera de Paulina Rubio

Pese a la crisis patrimonial y familiar, Paulina Rubio ha iniciado 2026 con la intención de relanzar su carrera. Según sus propias redes sociales, prepara el lanzamiento de nuevas canciones bajo el mensaje “New Music Soon” y ha confirmado una gira internacional que incluirá presentaciones en países como Chile a partir de julio.

Filtran detalles de la presunta agresión física de Paulina Rubio a su hijo; qué dice abogado de Colate y el de ella (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El entorno de la cantante ha destacado que este retorno busca marcar una etapa de renovación artística y personal tras un periodo de baja exposición mediática. La vivienda que ahora habita, de acuerdo con Ventaneando, es considerablemente más modesta, lo que representa un cambio sustancial respecto al estilo de vida que mantuvo durante años en Ananda.